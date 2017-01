El Dúo Antwerp trae su peculiar sonido de marimba y clarinete bajo

El Dúo Antwerp, integrado por la hongkonesa Adilia Yip y el valenciano Daniel Belloví, continúan esta semana su recorrido por el Archipiélago para mostrar los fascinantes sonidos de dos instrumentos poco usuales como dúo: la marimba y el clarinete bajo. En estos conciertos, que forman parte del 33 Festival de Música de Canarias, ambos músicos revelan el potencial de esta combinación única a la hora de interpretar obras contemporáneas originales y arreglos.

La gira, que comenzó el fin de semana en Gran Canaria y Lanzarote, y que ya pasó por La Graciosa y Fuerteventura, continúa hoy en Tenerife para culimar en La Palma, La Gomera y el Hierro. La mayor parte de los escenarios elegidos en estas islas participan por primera vez en la programación del Festival.

El concierto tinerfeño será hoy a las 20:30 horas en el Teatro Timanfaya de Puerto de la Cruz. Solo para esta actuación habrá una charla introductoria previa a cargo de la musicóloga y responsable del blog del 33 FIMC, Marina Hervás, que dará comienzo media hora antes.

Las siguientes citas con: Sociedad Juventud Española de Breña Baja, en La Palma mañana, 20:30 horas); Casa de la Cultura de Valle Gran Rey, en La Gomera (viernes 27, 19:00 horas) y el Templo Parroquial San Pedro de El Mocanal, en El Hierro (sábado 28, 20:30 horas).

Las entradas pueden adquirirse en www.entrees.es (aunque el Gobierno de Canarias alerta de que la página está sufriendo problemas técnicos) o en la taquilla de los recintos el día del concierto, al precio único de 8 euros, salvo los de las iglesias de La Graciosa y El Hierro que serán de libre acceso para el público.

El repertorio de los conciertos está integrado por las obras de compositores contemporáneos como J. Alamá (Ballade), J. Roda (Tango Milonga y Acuarelas españolas), J.B. Meseguer (ClarimBass), E. Noguerales (Duende), M. De Malsche (Mal/oxin Suite), M. Morcillo (Belchite), W. Westerlinck (From Far and Near), P. Sanz (The Spanish Dream), y el músico madrileño residente en Gran Canaria Gonzalo Díaz Yerro (Nua, estreno absoluto). Precisamente Díaz Yerro ofrecerá una charla paralela a estos conciertos, este viernes día 27, a las 10:00 horas en el Conservatorio Superior de Música de Canarias (sede de Las Palmas de Gran Canaria), centro del que es profesor. Se trata de una sesión de entrada libre en la que profundizará sobre su obra de estreno en este festival.

Inusuales instrumentos

El ideal de Dúo Antwerp es despertar la atención del público sobre estos dos inusuales instrumentos, la marimba y el clarinete bajo. Gracias a obras contemporáneas originales y arreglos, el dúo combina el color de los dos instrumentos, presentando un sonido fascinante para el público. Formado por dos intérpretes expertos en estos instrumentos, Adilia Yip (marimba) y Daniel Belloví (clarinete bajo), el Dúo amplía las posibilidades de sus sonidos, tanto en la interpretación musical como en el nivel técnico. Cada uno de sus conciertos son una experiencia musical llena de creatividad y diversidades culturales. Ambos músicos, que viven en Amberes desde 2010, comparten la misma búsqueda de la música y la pasión por sus instrumentos, a pesar de las diferencias en la cultura y la lengua.