Pitingo hará escala en Tenerife para presentar 'Soul, Bulerías y Más'

Antonio Álvarez Vélez Pitingo (Ayamonte. Huelva-1980) regresa a las Islas Canarias con su último álbum editado el pasado año y que es además su debut con la discográfica Warner Music.

En esta ocasión llega a lo grande con tres conciertos repartidos por la geografía insular y con parada en Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura.

En Soul, Bulerías y Más, sexto disco del cantante, vuelve a sorprender con su mestizaje dando un paso más y atreviéndose con todo. Música soul y pop pasada por su original tamiz y haciendo del flamenco su razón del cante. Y es que el solista onubense desciende de una saga de cantaores emparentada con tres de las mejores familias que ha dado el flamenco: los Carpio, los Valencia y los Pelaos de Triana.

Doce son los cortes de que consta este nuevo álbum de Pitingo, un disco en el que vuelve a demostrar que es un animal de la fusión musical y que combina, como pocos, soul con flamenco, gospel y cantos andaluces, dejándose la piel con el quejío y con la voz negra. En estas doce canciones de Soul, Bulerías y Más mezcla temas que van desde Marvin Gaye a Stevie Wonder, pasando por Diana Ross o Fontella Bass y con versiones de Solo Dios Sabe (God only knows, de los Beach Boys) o Noches de blanco satén (Nights in white satin, de The Moody Blues).

Nieto y sobrino de cantaores, como bien dice Pitingo "para hacer una fusión de soul y flamenco hay que conocer muy bien los dos géneros o estilos". Él se ha criado con ellos, aprendiendo el cante en su propia casa o escuchando a los clásicos del flamenco: los Chacón, Vallejo, Marchena, Caracol, Tomás, Pastora, Mojama, Camarón, Enrique Morente, padrino de su primer disco 'Pitingo con Habichuelas' (2006), y bebiendo del góspel y de los grandes del género soul: Aretha Franklin, Marvin Gaye, Ray Charles o Stevie Wonder.

Los tres conciertos del cantaor en las islas serán el viernes 7 de abril, a las 21.00 horas, en el Teatro Cine Atlántico de Arrecife de Lanzarote; al día siguiente, sábado día 8, a las 20.30 horas, en el Teatro Auditorio de Agüimes, y el domingo 9 de abril, a las 20.00 horas, en el Teatro Leal de La Laguna.

Estos conciertos, organizados por Bembé Producciones, cuentan con la colaboración de los ayuntamientos de Arrecife, Agüimes y La Laguna.

Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma www.entrees.es