El Auditorio Adán Martín reunirá a más de 3.000 escolares para un concierto

El Auditorio de Tenerife Adán Martín acogerá mañana un concierto didáctico a cargo de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel Jaubert, en el que participarán más de 3.000 escolares de Primaria procedentes de 33 centros de toda la Isla. En esta ocasión, la formación tinerfeña interpretará música de cine, así como algunos de los grandes temas del pop nacional e internacional. El programa, que tendrá lugar en la Sala Sinfónica a las 10:00 y a las 11:30 horas, podrá ser disfrutado por escolares de Arona, El Rosario, El Tanque, Granadilla de Abona, Güímar, La Orotava, Los Realejos, Puerto de la Cruz, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife.

Esta nueva audición, que forma parte del proyecto didáctico del Cabildo, posibilita que los públicos más jóvenes puedan descubrir de primera mano como trabaja una orquesta integrada por otros jóvenes como ellos. Esta formación hace llegar la música sinfónica a los niños a través de programas pedagógicos y con repertorios que despiertan el interés por la música en el público más joven.

El concierto -cuyo repertorio está encabezado por Star Wars Suite, de John Williams- incluye además otros grandes temas del cine como Memorias de África, de John Barry; Mambo, de Leonard Bernstein; We are the champions y We will rock you, de Freddy Mercury y Fedor Vrtacnik; y James Bond theme, de Monty Norman. Asimismo, la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel Jaubert interpretará además Adagio, de Barber, Voces del Meridiano, de los Sabandeños, Piratas del Caribe (Symphonic Suite), de Klaus Badelt, Tal vez (BSO de Annie), de Charles Strouse y The empire strikes back medley, de John Williams (arr.: John Whitney).

La Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife Miguel Jaubert es una orquesta formada por jóvenes intérpretes que plantean un acercamiento a la música de una forma amena y divertida, a través de músicos noveles. Compuesta por 90 jóvenes, es un proyecto innovador en España, conjugando la música, el teatro y la didáctica. Forma parte de la Asociación Canaria para la Difusión de la Música (Acadim). La Orquesta Miguel Jaubert es posible gracias a la financiación de entidades como la Fundación DISA, Catalana Occidente, Fuentealta, Arimotor Canarias, Ferrovial Agromán, Cafés Careca, L'Estheticienne, Balmes Sistemas e Ideas Ingenieros.