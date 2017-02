El Carnaval llenan de humor, color y música Santa Cruz

laopinion.es

Else hace cada fin de semana más fuerte en Santa Cruz de Tenerife, con propuestas en diferentes espacios de la ciudad. Este viernes, a las 20:30 horas, en el Teatro Guimerá , tendrá lugar; al día siguiente, sábado, en el Recinto Ferial, a las 20:00 horas, el, y el domingo, tiempo para el pulso y la púa en el, desde las 17:00 horas, en el Auditorio de Tenerife Adán Martín . Completan la agenda del fin de semana Hackon IV, cuentacuentos en alemán, cine, teatro y el concierto de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, entre otras.

El viernes, a las 18:00 horas, Jackline Knopps propone una sesión de cuentos en alemán para niños y niñas a partir de 6 años, en la Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura), que también acogerá, desde las 17:00 horas, un taller de creación de máscaras de carnaval. Y sin abandonar el interés del público infantil, Héctor Ruiz propone la primera edición de Cuentos en Familia de este año que se celebrará en la Sala Infantil de la Biblioteca Municipal Central (TEA), a las 17:30 horas, y que lleva por título “Cuentos de la nube viajera”.

Este mismo día, la Orquesta Sinfónica de Tenerife ofrece su sexto concierto de abono de la temporada, en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, a las 20:30 horas, bajo la dirección de Michal Nesterowicz y con el pianista Pawel Kowalski como solista invitado. Ofrece un programa centrado en el impresionismo francés, integrado por “Prélude a l’après-midi d’un faune, para orquesta, L 86”, de C. Debussy; “Concierto para piano en Sol mayor”, de M. Ravel; “Pelléas et Mélisande, Suite, op 80”, de G. Faure, y “Daphnis et Chloé, Suite nº 2”, de M. Ravel.

En Tenerife Espacio de las Artes (TEA), de viernes a domingo, se proyecta “La tortuga roja”, a las 19:00 y 21:30 horas, una película de Michael Dudok de Wit que ha sido nominada al Oscar a la Mejor Película de Animación en esta próxima edición. Se trata de una historia muda sobre un náufrago en una isla tropical desierta, poblada de tortugas, cangrejos y aves. Cuenta las grandes etapas de la vida de un ser humano y supone el debut en el largometraje del animador Michael Dudok de Wit (ganador del Oscar por su cortometraje “Father and Daughter”).

Por su parte, “Ligeras, Cómplices y Psicóticas” es la propuesta teatral del Círculo de Bellas Artes para este viernes, a las 20:30 horas. “Cómplices” son dos mujeres despechadas que se unen para cometer un asesinato. “Ligeras” son otras dos divorciadas que quieren seguir manteniendo su estatus social. En “Psicóticas”, todo trascurre en un consultorio médico psiquiátrico, donde no se sabe quién está más loca. A las 19:30 horas, en esta ocasión en el Espacio Cultural El Corte Inglés, Bea Martín y su banda presentan su último trabajo musical “Cuando llega el silencio”, reflejo de experiencias vividas por la artista.

En el Auditorio de Tenerife Adán Martín, precisamente este viernes acaba Hackron IV, el congreso de ciberseguridad y hacking de referencia en Canarias. En esta edición, que hoy celebra su segundo y último día en Santa Cruz de Tenerife, se abordan temas como cibercrimen, técnicas de pentesting, respuesta de incidentes, hacking, estrategias de ciberseguridad, investigaciones tecnológicas, etc.

“La Influencia masónica en el urbanismo de Canarias” es el título de la conferencia que acogerá el Real Casino de Tenerife este viernes, a las 20:30 horas, dentro del ciclo de conferencias “Santa Cruz de Tenerife y la Masonería”, en esta ocasión a cargo del arquitecto Carlos Pallés Darias.



Fin de semana carnavalero

El Carnaval inicia el fin de semana en el Teatro Guimerá con La Canción de la Risa, a las 20:30 horas, un irreverente espectáculo presentado por Manón Marichal que contará con la participación de Dibujos Animados, Las Gediondas, Los Legías, No Tengo el Chichi Pa Farolillos, Familia Monster y Los Amarraos con Verga Ferrujienta. El sábado, a las 20:00 horas, el Recinto Ferial acoge el Concurso de Comparsas, donde competirán Danzarines Canarios, Los Tabajaras, Los Joroperos, Los Valleiros, Los Rumberos, Río Orinoco, Los Cariocas, Bahía Bahitiare y Tropicana.

El domingo, desde las 11:00 horas, en la plaza de La Candelaria, se celebra el Concurso de Disfraces, infantil y adulto, donde se espera casi medio millar de participantes; y por la tarde, a las 17:00 horas, el Certamen de Rondallas tendrá como escenario el Auditorio de Tenerife Adán Martín. Una cita clásica del Carnaval chicharrero que en esta ocasión contará como participantes y en este orden con Las Valkirias, Los Aceviños, Unión Artística El Cabo, Orfeón La Paz, Rondalla Mamel’s, Gran Tinerfe, Troveros de Nivaria, Peña del Lunes 1965 y Masa Coral Tinerfeña.

En lo concerniente al teatro, la referencia obligada es el Círculo de Bellas Artes, puesto que este sábado su escenario acogerá para el público infantil y familiar, en sesiones de 12:00 y 17:00 horas, los espectáculos “Títeres clásicos” y “Travesuras en el circo”, respectivamente. En la tarde-noche, suben el telón dos comedias: “¿Y tú, quién eres?”, a las 20:30 horas, y “El sexo sentido”, a las 22:30 horas.

El Mercado de Nuestra Señora de África celebra desde las 20:00 horas del sábado hasta la 01:00 horas de la madrugada del domingo su “Fiesta de Invierno de La Recova”, con la que inauguran su particular aperitivo del Carnaval 2017 aportando a la capital de la isla un lugar más de esparcimiento, ocio, rica y variada gastronomía, música, y grandes sorpresas.

El domingo, a las 12:00 horas, en el Círculo de Bellas Artes vuelve a representarse “Un encantamiento mágico”, donde los duendes, hadas y criaturas mágicas inundan el escenario de la mano del mago Fran Lorenzo para adentrarse en un particular bosque. En horario de tarde, concretamente a las 18:30 horas, en el mismo escenario llega la comedia “Soy feliz porque me da la gana… ¡Y punto!”, interpretada por la actriz Elisa Escámez.



Exposiciones temporales

En el capítulo de exposiciones, llega al Hall y la Sala de Prensa del Auditorio de Tenerife Adán Martín , hasta el 20 de marzo, la muestra conmemorativa del 40 aniversario de la muerte de la diva greco-norteamericana, una de las voces más emocionantes del siglo XX. La exposición cuenta con documentos inéditos cedidos por Giovanna Lomazzi, quien fue una gran amiga de la legendaria soprano, además de recreaciones de los vestuarios de algunas de las producciones en las que participó Callas.

En este mismo apartado, la Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura) acoge la pictórica de la artista Nuria Meseguer, licenciada en Bellas Artes (Pintura) por la Universidad de La Laguna, en 1996, que propone un viaje a los fondos marinos habitados por personajes solitarios que flotan en la grandiosidad azul. Su universo líquido lleva por título “Abysal” y permanecerá expuesto hasta el 7 de abril.

Por su parte, en el jardín botánico de Santa Cruz “Palmetum”, que abre de lunes a domingo, se ofrece al visitante un recorrido por el que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. Su horario es de 10:00 a 18:00 horas y su precio para adultos residentes canarios, 1,50 euros; para desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, 1 euro.

Además, la Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: la Ruta Histórica y la Ruta del Parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar cualquiera de estos dos recorridos deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 29 97 49. La salida está programada para las 12:00 horas desde la Plaza de España. Tiene un precio de dos 2 euros para residentes, ONG y Centros educativos y de 5 euros para no residentes en Tenerife. Son gratuitas para los clientes del bus turístico City Sightseeing.