Reik firma el jueves ejemplares de su último disco en El Corte Inglés

El grupo mexicano Reik, formado por Jesús Navarro (voz), Julio Ramírez (guitarra acústica) y Bibi Marín (guitarra eléctrica), estará firmando su último disco, Des / Amor, este jueves de 12:00 a las 13:30 horas, en el departamento de discos de El Corte Inglés Tres de Mayo, en Santa Cruz.

Este álbum, nominado al Grammy Latino como Mejor Álbum Pop Vocal Contemporáneo, contiene 11 temas, 9 producidos por Kiko Cibrián. La canción We only have tonight estuvo a cargo de la producción de Michael Hodges y Ken Caillat y Ya me enteré feat. Nicky Jam, de Saga Whiteblack. En su debut, Des/amor, ha ido directo al número uno en la lista de la plataforma iTunes de México, top 10 en otros 6 mercados de Latinoamérica y top20 en iTunes España. El grupo mexicano llevaba 5 años sin publicar debido a su gira por México, Centroamérica, Sudamérica y Estados Unidos con su tour Peligro. Reik regresa ahora demostrando una clara evolución en su nueva producción.