Joey Cape, icono del punk rock de los 90, recala hoy en el Aguere Espacio Cultural

El Aguere Espacio Cultural de La Laguna acoge hoy la actuación en acústico de Joey Cape, uno de los mayores iconos del punk rock californiano de los años 90. El concierto, promovido por la Concejalía de Economía, Empresa y Empleo del Ayuntamiento de La Laguna, dará comienzo a las 20:30 horas y el precio de las localidades es de 10 euros.

Hablar a estas alturas de Joey Cape significaría repasar gran parte de la historia más álgida del punk rock y el hardcore melódico de los últimos treinta años. Nacido en California e icono fundador y líder de los míticos Lagwagon, se convierte en uno de los vocalistas más importantes del género en la década de los 90. En 1995 funda junto a Fat Mike, cantante y bajista de NOFX, la banda Me First and the Gimme Gimmes, que cuenta en sus filas, entre otros, con Chris Shiflett, actual guitarra de Foo Fighters y ex-guitarrista de No Use For A Name.

En la actualidad, Joey Cape le ha cogido un cariño especial a nuestro país, así que ha decidido volver con su formato acústico para seguir presentando Covers, su último trabajo que, además, forma parte de su nuevo proyecto discográfico, One Week Records.

En 2015 visitó la península colgando el cartel de Localidades agotadas en todas sus actuaciones, y repitió lo mismo en febrero de 2017, teniendo que realizar alguna doble sesión por la alta demanda de entradas.

No solo le ha cogido un especial cariño a nuestro país, sino que ha hecho lo mismo con Dani Llamas (GAS Drummers), quien lo acompaña en este viaje, acercando por primera vez a Joey Cape a Canarias, en lo que parece ser el nuevo gran dúo de punk rock acústico del momento.