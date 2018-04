La Recova exhibe la muestra colectiva multidisciplinar 'Corpus Siglo XXI'

La sala anexa al Centro de Arte La Recova exhibe, hasta el próximo día 29, una exposición multidisciplinar realizada por varios artistas de las Islas que lleva por título Corpus Siglo XXI. Las creaciones que se presentan han sido realizadas por los artistas Ángel Risco, Carla Mantas, David Mentado, Inmaculada Armas, Lena Finkeldey, Mariela García, Victoria Peraza y Zaida Hernández.

La colección de obras que se exhiben en la sala santacrucera incluye pinturas -realizadas en acuarelas, óleos y acrílicos-, dibujos, fotografías, escultura, collages y videoarte. Todas estas propuestas están centradas en distintas interpretaciones del cuerpo humano y los cánones para interpretar la belleza. A lo largo de la historia, y de manera incansable, se ha querido representar la figura humana de diferentes maneras según el gusto de la época.

Ahora, este grupo de jóvenes virtuosos del Archipiélago realizan un recorrido por los movimientos artísticos, pero con una expresión individual y diferente, esencialmente actual. Si se entiende por arte cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética y también comunicativa mediante la cual se expresan ideas, emociones o en general una visión del mundo, no se concibe por qué una creación artística e intelectual tiene mejor aceptación en la sociedad si está realizada por un hombre que por una mujer.

Mientras que en el siglo XX las mujeres y hombres realizaban grandes sacrificios para conseguir un cuerpo estilizado, impuesto en el mundo de la moda, en la prehistoria se preferían mujeres con senos grandes y caderas anchas. Además, aunque en los dos últimos siglos el cuerpo de la mujer va incrementando su delgadez, llegando incluso a ser algo enfermizo, también es un siglo en el que la mujer lucha por sus derechos cívicos y políticos.

Diversos factores sociales e institucionales han impedido que el talento de la mujer artista se desarrollara con libertad, aun cuando disfrutasen de una igualdad casi plena. Lo cierto es que, a lo largo de la historia, han existido grandes mujeres artistas, pero no han sido suficientemente investigadas o valoradas. Esta muestra destaca que el problema no es que estas artistas no hayan nacido hombres, como podría suceder en otras etapas de antaño, sino en nuestras instituciones y en nuestra educación, entendida como todo aquello que nos ocurre desde el momento en que nacemos.