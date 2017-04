Las mejores frases de 'Fast and furious'

Redacción

son ya personajes míticos dentro del séptimo arte que, desde 2001 y a lo largo de ocho películas, nos han dejado miles de frases y momentos que han marcado un antes y un después en muchos de nosotros.

Con motivo del estreno del último filme de la saga protagonizada por Vin Diesel, 'Fast & Furious 8', repasamos las frases más sonadas y repetidas por los incondicionales de esta odisea:

"Cuando te juegas la vida, es cuando más dependes de ti mismo." Gisele Yashar 8 (Gal Gadot)

"El problema con las peleas callejeras es que la calle siempre gana." Dominic Toretto (Vin Diesel)

"Todo empieza por los ojos. Debe tener esa mirada que no se fija en mamonadas y busca el interior. Un 20% angel, un 80% demonio, con los pies en el suelo y que no le importa tener grasa de motor en las uñas." Dominic Toretto (Vin Diesel)

"Preguntaselo a cualquier piloto de verdad. Da igual que ganes por un centrimetro que por un kilometro. ¡¡Ganar es ganar!!" Dominic Toretto (Vin Diesel)

"Dicen que un camino abierto despeja la mente." Dominic Toretto (Vin Diesel)

"Muéstrame cómo conduces y te mostraré quién eres." Dominic Toretto (Vin Diesel)

"No importa dónde te encuentres. Si estás a un cuarto de milla de distancia o la mitad de camino alrededor del mundo, siempre estarás conmigo. Siempre serás mi hermano." Dominic Toretto (Vin Diesel)

"Nunca se le da la espalda a la familia, aun cuando ellos te la han dado a ti." Dominic Toretto (Vin Diesel)

"Si algo he aprendido de Dom es que no importa nada si no tienes un código, y lo estoy buscando." Brian O´Conner (Paul Walker)