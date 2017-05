Día de 'Star Wars': Diez formas geniales de celebrarlo

EP / Madrid

Cada año el 4 de mayo la Fuerza es uno con los millones de fans de Star Wars en todo el mundo. El universo intergaláctico creado por George Lucas celebra elproclamado su sempiterno grito de guerra 'May the 4th be with you' de las más variopintas maneras y, en esta ocasión, con el recuerdo de Carrie Fisher, la desaparecida pero también eterna Princesa Leia.

A la espera de la llegada a los cines de ‘Los últimos jedi, el Episodio VIII’ repasamos las diez mejores maneras para estar más cerca que nunca de esa galaxia muy, muy lejana:

1. Un maratón de películas

Todo maratón debería empezar cronológicamente por el visionado de ‘La amenaza fantasma’, pero conociendo la animadversión que levantó la película tras su estreno, otras opciones son ver ‘Rogue One’ y la trilogía clásica o combinarlo todo con unos cuantos episodios de ‘Star Wars Rebels’.

2. Disfrazarse como tus héroes

Vestirse para las ocasiones especiales es muy importante y el 4 de mayo no debe ser una excepción. De la simple camiseta de’ Star Wars’ al traje de un Stormtrooper, todas las opciones son válidas.

3. Recetas intergalácticas

Otra útil manera de rendir homenaje al universo Star Wars es traer la gastronomía de aquella galaxia muy, muy lejana a la propia cocina con las recetas recomendadas por la propia web oficial.

4. Brindar por la alianza rebelde

Uno de los gestos más vinculantes del ser humano es el brindis como celebración o conmemoración de un evento. Y qué mejor forma de celebrar la aparición de una nueva Jedi como Rey que librará a la galaxia del Lado Oscuro que brindando.

5. Haz manualidades espaciales

Para sentir la Fuerza más cerca que nunca, aprende a realizar manualidades artesanales que van de la libreta con la ‘Estrella de la Muerte’ a los decorativos de ‘BB-8 para tu bicicleta’.

6. Tatúate

Otra de las formas de expresión más vinculantes del ser humano es el tatuaje. Si llevas un tiempo pensando en tatuarte ese símbolo de la Alianza Rebelde que tanto te gusta, este es tu día.

7. Lee sobre la Galaxia

El universo de ‘Star Wars’ es tan exuberante que desde su alumbramiento se han sucedido novelas y libros arropados o no por el canon oficial. Gracias a estas lecturas, podrás profundizar más en acontecimientos pasados y teorizar sobre eventos futuros.

8. Completa tu colección de merchandising

Muchas tiendas aprovechan el ‘Star Wars Day’ para ofrecer descuentos a sus clientes. Este es el momento que estabas esperando para hacerte con ese Halcón Milenario que te pone ‘ojitos’ cada vez que pasas por el escaparate.

9. Marca en rojo tu calendario

Las acciones de los calendarios y los rotuladores rojos subieron desde que Disney anunciase su intención de extender las películas de ‘Star Wars,’ al menos, hasta 2030. Pero una fecha clave más próxima es el 1 de septiembre, cuando todas las nuevas figuras de acción, LEGOS y juguetes de ‘Star Wars: El último Jedi’ llegan a las tiendas.

10. Comparte el legado de la fuerza

Como Yoda dijo: "Pass on what you have learned", es decir, transmite tus enseñanzas a un joven hermano, amigo o ser querido.