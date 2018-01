Mark Wahlberg dona 1,5 millones de dólares para víctimas de acoso sexual

AFP

El actor estadounidenseha anunciado la donación de 1,5 millones de dólares para las víctimas de acoso sexual, tras una polémica sobre los honorarios de la película 'All the money in the world'. Wahlberg, de 45 años, cobró más de mil veces más que su compañera de reparto, Michelle Williams.

"En los últimos días mis honorarios por la regrabación (de escenas) de 'All the money in the world' se volvió en tema importante de conversación", dijo el actor mejor pagado del mundo en 2017, con 68 millones de dólares de ingresos totales, según la revista Forbes.

"Apoyo en un 100% el combate a favor de la justa remuneración por lo que dono 1,5 millones de dólares a los fondos de la defensa jurídica de (la asociación) Time's Up en nombre de Michelle Williams", señaló Wahlberg.

Ese monto corresponde a lo que recibió el por la repetición de grandes partes del filme de Ridley Scott después de que el actor Kevin Spacey fuera reemplazado por Christopher Plummer por las acusaciones de acoso sexual. Michelle Williams, en cambio, cobró 80 dólares por día, 1.000 dólares en total.

La diferencia en el pago, revelada por varios medios estadounidenses, desató una fuerte polémica, avivando la controversia por la situación de las mujeres en Hollywood tras el caso Harvey Weinstein.

El proyecto Time's Up se lanzó a principios de enero por un colectivo de más de 300 mujeres de Hollywood para luchar contra el acoso sexual, en favor del acceso a los puestos de responsabilidad para las mujeres así como salarios equitativos tanto en el mundo del cine como en todas las profesiones. Pocos días después de su lanzamiento, Times's Up logró reunir más de 15 millones de dólares.