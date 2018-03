Terry Bryant, el hombre que intentó robar el Oscar de Frances McDormand

O.O. La actriz Frances McDormand recibió este domingo su segundo premio Oscar, tras el logrado en el año 1996 por 'Fargo'. En esta ocasión la intérprete fue galardonada por su papel de Mildred Hayes en la cinta 'Tres anuncios en las afueras', pero la alegría de McDormand pudo verse empañada por un intento de robo que finalmente no fructificó.

Los hechos ocurrieron durante el Baile del Gobernador, la fiesta posterior a la ceremonia de los Oscars que tiene lugar en el mismo Dolby Theatre. La actriz dejó el premio en una mesa, situación que aprovechó un hombre, posteriormente identificado como Terry Bryant, para coger la estatuilla e intentar huir.

Security at the Governors Ball are looking for this guy, who grabbed Frances McDormand's Oscar and ran out with it. Wolfgang Puck's photographer stopped him, got the Oscar back, and the guy disappeared back into the ball. Apparently Frances has said to let him go. #Oscars #Drama pic.twitter.com/5tlsx4Ulwt