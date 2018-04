El aplaudido gesto de Ben Affleck con un niño con cáncer

EP / Madrid El nombre de Ben Affleck está relacionado desde hace años directamente al de Batman y el actor ha vuelto a meterse en la piel del superhéroe, pero en esta ocasión por una buena causa que va más allá de los compromisos de Hollywood y que sacan a relucir la cara más solidaria de la estrella internacional.

Mukuta es un niño refugiado del Congo que sufre un cáncer terminal y permanece ingresado en un hospital de Atlanta, desde donde se pusieron en contacto con Affleck para hacer realidad su gran sueño: conocer a su superhéroe favorito, Batman.

El actor, que se encuentra en Hawai rodando su última película Triple Frontier, no ha dudado en hacer un hueco en su apretada agenda para hacer una videoconferencia con el pequeño hospitalizado.

El mismo hospital ha sido el encargado de compartir el gesto de Ben Affleck en Twitter, compartiendo una publicación en la que se puede ver una foto del pequeño Mukuta en su cama y muy sonriente. Junto con dicha imagen se podía leer el siguiente mensaje: "Un día memorable para Mukuta, que es un gran fan de Batman y hoy recibió una llamada telefónica de Ben Affleck. Gracias por el amplio apoyo a la comunidad ayudándonos a cumplir con nuestra misión".

Such a memorable day for Mukuta who's a super #Batman fan! He received a phone call from @BenAffleck today. Thanks to the widespread community support and helping us deliver on our mission: To Improve the Lives of Those We Serve. #HospiceAtlanta @EvilMelTucker #Batman4Mukuta pic.twitter.com/l2Z8AdnHaX