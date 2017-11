Cinco ciudades perfectas para visitar en un solo día

Amaia Díez

Son muchas las ciudades europeas que pueden visitarseen un solo día. Además, algunas de estas son

El calendario laboral y otras obligaciones personales no nos permiten viajar todo lo que nos gustaría. En ocasiones, solo contamos con un par de días libres, así que optamos por ciudades o pueblos españoles cerca de nuestra ciudad.

No obstante, hemos seleccionado cinco ciudades europeas que podrás ver en tan sólo unas horas. De esta forma, podrás cumplir tu sueño de visitar distintos e impresionantes lugares sin necesidad de esperar a las vacaciones de verano.

1. Venecia

Los canales, las góndolas y el espectacular ambiente que se respira en las calles de esta ciudad italiana consiguen atraer cerca de 30 millones de turistas cada año. Puedes recorrer Venecia, con paseo en Góndola incluido, en un solo día y no perderte ninguno de sus rincones mágicos.

2. Ámsterdam

La capital de Países Bajos también se postula año tras año como uno de los destinos europeos preferidos por los turistas. Además, no se necesita mucho tiempo para visitar los imprescindibles de esta maravillosa ciudad europea.

En tu viaje exprés no puedes olvidarte de visitar la Plaza Dam, donde podrás contemplar algunos edificios históricos entre los que destaca el Palacio Real, el Barrio Rojo y los cientos de canales de Ámsterdam, a través de los cuales podrás visitar la ciudad de una manera de lo más especial.

3. Bruselas

Bruselas es otra de las ciudades que no podían faltar en esta lista. Todas las atracciones turísticas de esta ciudad europea se encuentran relativamente cerca, por lo que no tendrás que invertir demasiado tiempo en desplazarte por la ciudad. El Grand Place, el Manneken Pis, el Atomium, el Palacio Real y la Catedral de Bruselas son algunos de los lugares imprescindibles de esta bonita ciudad que no pueden faltar en tu viaje exprés.

4. Verona

Verona es una de las ciudades más mágicas de Italia. La pequeña y tranquila ciudad cuenta con espectaculares construcciones, un sorprendente anfiteatro romano y muchas sorpresas más que esconde la mágica ciudad donde se enamoraron Romeo y Julieta.

5. Edimburgo

La capital escocesa es una de las visitas europeas obligadas. Sumérgete en las calles de su casco antiguo, adéntrate en su espectacular castillo histórico y sube a la pequeña montaña que vigila la ciudad.