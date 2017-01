Un diseñador denuncia que el vestido de Cristina Pedroche es un plagio

Redacción

La polémica sigue rodeando ay su comentado atuendo de Nochevieja. Un diseñador ha denunciado en las redes sociales que el vestido que lució la presentadora

Ralf Frew, diseñador y estilista, no se ha mordido la lengua a la hora de criticar a Pedroche y Josie, su estilista. "A mi lo que realmente me perturba es que lo que le han puesto es una copia BARATISIMA de un body corset de míster pearl. Y de momento solo he visto mencionar lo mismo a @yagoarco... Que si enseña que si esta gorda que si noseque vaya tontería que se ponga lo que le salga del co** como si quiere ir desnuda,en él siglo que estamos y la gente va de abierta y en realidad vamos para atrás.... He de decir que a mi ella me encanta solo critico al responsable de semejante copia,ella estaba divina y le sentaba divinamente. @cristipedroche él año que viene que me cojan a a mi de estilista que se van a enterar de que es un desnudó de verdad", escribió en Instagram.

Este comentario lo acompañó de una foto para comparar ambos diseños. Juzguen ustedes.