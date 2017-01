Los mejores momentos de Terelu en 'GH VIP'

EP / Madrid

Este domingo Terelu Campos ha finalizado su paso porcon la visita de su madre a Guadalix. La entrada de laha supuesto una autentica revelación y aunque ha sido breve nos ha regalado verdaderas joyas que pasarán a formar parte de la historia de la televisión y nos permiten conocer mucho mejor a la verdadera Terelu ¿Como ha sido su paso?

Terelu entraba el pasado martes como jefa de la cocina, pero muy pronto se mimetizó con el resto de concursantes poniéndose a su mismo nivel y olvidándose de que estaba siendo grabada ha revelado sus manías, sus gustos sexuales, incluso sus sentimientos por Kike Calleja.

Irma Soriano, su mejor compañía

Desde el pasado martes Irma Soriano no se ha separado de Terelu, ganándose incluso el calificativo de ‘pelota’ en las redes sociales.

Aunque dentro de la casa se encontraba una de sus buenas amigas, Ivonne Reyes, Terelu ha estado mucho más unida a la que fuese ‘chica Hermida’. Han recordado juntas sus inicios y se han sincerado la una con la otra, a parte de criticar algunas actitudes de los concursantes, como a Elettra.

Irma que pretende convertirse en la madre de esta edición se ha mostrado demasiado amable con la colaboradora de 'Sálvame', calentándole agua para desmaquillarse, ayudándole a ducharse y alabando todos los comentarios que soltaba por su boca.

Mientras con Ivonne Reyes se lanza alguna que otra indirecta de esas típicas de las amigas, ‘ahora te traen a Pombito y a Calleja’ le comentaba la venezolana, a lo que Terelu contestaba: ‘Como sigas, suelto yo... Si quieres zorreamos un poco’.

Reencuentro y tensión con Toño Sanchís

Muchos eran los que esperaban la conversación entre Toño Sanchís y la que fuese su representada, pero al final no se ha producido. Desde que Terelu entrase a vivir a la casa de 'Gran Hermano VIP' se ha mostrado distante y fría con el personaje de la discordia.

Toño asegura que Terelu ha entrado en la casa para desestabilizarle, pero lo cierto es que no ha hecho más que ignorarle y mantenerse en su sitio, correcta pero distante frente a un Toño nervioso y poco participativo.

Sus manías, del sujetador al Chanel Nº 5

Ver a la más mediática de 'las Campos' en plena convivencia también ha servido para conocer sus manías de puertas para dentro. Nada más llegar a Guadalix la hija de María Teresa comento el desorden en la casa y decidió mover el mobiliario de las habitaciones para poder pegar la cama a la pared, desde donde ha roncado a su antojo.

Terelu que se ha mostrado de lo más natural, ha caminado por la casa sin sujetador ya que según reconoce le incomoda mucho a la hora de descansar, eso sí, no ha perdido el glamour y después de hacer sus necesidades ha echado unas gotas de Chanel sobre el baño ¡antes muerta que sencilla!.

Su situación sentimental con Kike Calleja

Mucho se ha hablado sobre su relación con Kike Calleja desde que desvelaran que tuvieron un romance, y aunque se empeñan en demostrar que solo son buenos amigos parece todo lo contrario, aunque según Terelu, “eso es imposible”.

"Hay momentos en la vida que tú ya has vivido. Es muy difícil volver atrás para volver a empezar" confesaba después de declarar que la diferencia de edad les impide tener una relación sentimental mayor de la que tienen.

Sus preferencias sexuales

Hasta tal punto se ha mostrado Terelu de natural que ha desvelado hasta sus preferencias sexuales. En una conversación de chicas confesaba entre risas su postura preferida: "El normal, el hombre encima y tú debajo, aunque ese momento del 'guau guau', tampoco está mal".

La conversación de chicas dio para mucho más y para sorpresa de Terelu, Elettra le confesaba que había coincidido con su ex Carlos Pombo durante una cena pidiéndole que no se enfadara con ella, a lo que Terelu respondía: "Pero cómo me voy a enfadar. Carlos estaría encantado de que tú le hicieras caso".

Buen rollo y naturalidad

Alejada de hacer un papel Terelu se ha mostrado natural en todo momento, incluso en su aspecto físico, ya que ha llamado la atención verla sin maquillar y con el pelo sin peinar, pero sobretodo destaca el buen rollo que la presentadora ha aportado a la casa y la buena relación con todos sus compañeros, con los que se ha mostrado colaboradora y cercana demostrando que tiene muchas ganas de pasárselo bien.