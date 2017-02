Leticia Sabater pide ayuda a 'Cámbiame VIP'

EP / Madrid

Temas como ‘La salchipapa’ y ‘Mr. Policeman’ le han permitido reinventarse en el ámbito musical, mientras que su particular estilismo sigue anclado en el pasado. Cansada de las presiones de su familia y seguidores más tradicionales para que deje atrás su llamativa imagen, la presentadora, actriz y cantante catalana se subirá este viernes 10 de febrero a la pasarela de 'Cámbiame VIP' para solicitar a los tres coaches que cambien su imagen.

Determinada a no defraudar a sus fans más jóvenes, que aunque no la han conocido en la cumbre de su carrera profesional la consideran un icono, y consciente de que su indumentaria no corresponde a su edad, Leticia seguirá los consejos de Cristina Rodríguez, Pelayo Díaz y Natalia Ferviú para actualizar su imagen. A lo largo del programa repasará las luces y sombras de su trayectoria artística y explicará que sufrió acoso escolar en su infancia, una situación que junto a sus complejos e inseguridades influyeron en su evolución personal.