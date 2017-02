Tenerife, presente en la canción de Eurovisión 2017

Manel Navarro, cantante que representará a España en Eurovisión el próximo mes de mayo en Kiev (Ucrania) se encuentra en Tenerife grabando el videoclip. El artista catalán se impuso, con su tema 'Do it for you lover' tras una reñida votación en la que terminó empatado con Mirela, que optaba a representar a España con el tema 'Contigo'.

Estamos rodando el videoclip de #DIFYL en Tenerife! Hoy vamos con la última jornada de rodaje en este paraíso! pic.twitter.com/iCEXkRPBrQ „ Manel Navarro Music (@ManelNMusic) 22 de febrero de 2017