Mónica Hoyos se tira de un coche en marcha para no ir a 'Sálvame'

EP / Madrid

La colaboradora de Sálvame,, que había sido la protagonista del programa Cámbiame de hoy, se ha negado a ir al programa de las tardes cuando, según Jorge Javier Vázquez, se ha enterado de que la iban a vestir de fallera. El presentador de Sálvame ha dicho, que Mónica Hoyos,, cuando se ha enterado de la noticia.

La modelo no había vuelto al plató de Sálvame desde la la polémica de los piojos (que al final eran solo liendres) que le descubrieron en su cuero cabelludo y que produjo el enfado de la presentadora. La ex pareja de Carlos Lozano reaparecía esta tarde tras haberse puesto las manos de los estilistas más famosos de Telecinco para que le ayudaran tanto con su look como con su forma de ligar, han sustituido a la colaboradora por un cartón en el que aparecía su cara.

Al final, Mónica Hoyos ha acudido a Telecinco y entrevistada por Jorge Javier, ataviado con el vestido de fallera que tenía que llevar ella, ha explicado que la causa ha sido una bajada de tensión y al final parece ha accedido y se va a vestir de fallera.





En su presentación, en Cámbiame, la presentadora ha afirmado que debido a la educación conservadora que recibió durante su infancia, nunca había vestido mostrando su cuerpo de forma excesiva ni luciendo prendas atrevidas. Pero no solo ha sido este el ámbito de su vida que ha trabajado con ellos, y al parecer le resulta difícil tomar la iniciativa para conquistar a los hombres.

La estilista elegida ha sido Cristina Rodríguez y esta ha trabajado su look y su forma de ligar. La compañera de Pelayo ha cambiado el look de Mónica y le ha tendido una 'trampa' con un modelo, para comprobar si de verdad se cortaba a la hora de ligar. El experimento no ha salido del todo mal, según la estilista, ya que la peruana se ha comportado de forma "natural y espontánea".

En cuanto al físico, el estilismo final de la presentadora recuerda mucho al de Paulina Rubio. Pelo rizado, mechas rubias, sombra de ojos clara, labios rosas y grandes pendientes por un lado y respecto a la ropa, la madre de la pequeña de Carlos Lozano, ha lucido un vestido corto, negro y totalmente transparente con un estampado en tonos negros.

El modelito elegido dejaba al descubierto la ropa interior de la presentadora que ha lucido un conjunto negro con flores en tonos grises y blancos, acompañado de unos botines negros que dejaban las puntas de los dedos al descubierto.

Durante el programa de Cámbiame, la presentadora ha recibido varias sorpresas en forma de mensajes. Primero de su hermano que se encuentra en California y a continuación, de la abuela de la presentadora le ha mandado un mensaje desde su Perú natal, que ha hecho emocionarse a la modelo en el plató.