Saltos y broncas en el estreno de 'Supervivientes 2017'

EP / Madrid

Una playa, pero tres zonas: cielo, infierno y tierra de nadie. La nueva edición de 'Supervivientes', que arrancó el jueves, está llena de novedades y con unos concursantes que darán mucho de lo que hablar, de hecho, el programa comenzó con broncaSe avecinan muchas tensiones y discusiones.

Cada semana los concursantes se jugarán el cambio de zona, que se distribuyó en tres grupos: el de los familiares, que fueron los primeros en desplazarse a su zona, y por otro los que lideraban Leticia Sabater y Paola Caruso, que se jugaron el cielo o el infierno con un concurso que ganó por goleada el grupo de la italiana. Vimos revolcarse por el barro a Alejandro Caracuel, Iván González, Laura Matamoros, Juan Miguel, Jose Luis, Eliad Cohen, Janet Capdevila y Bigote Arrocet y los primeros piques del reality.

¿Quiénes fueron al cielo?

Paola Caruso supo elegir muy bien a su equipo, tanto que gracias a ello ganó vivir en el cielo junto con Alejandro Carauel, Iván González, Laura Matamoros y Juan Miguel, que en los próximos días vivirán en un auténtico paraíso con el gran privilegio de tener un retrete -algo de lo más preciado de en la isla-, una barbacoa, vajilla y fruta fresca que pueden consumir durante todo el día

El infierno de Superleti

La cantante de Salchipapa y El pepinazo estuvo menos acertada que su contrincante a la hora de elegir a sus compañeros de equipo. El juego en el que Leticia, Jose Luis, Eliad Cohen, Janet Capdevila y Edmundo tenían que encestar cocos tras tirarse por una tirolina y nadar en una piscina de barro empezó mal y acabó peor. El israelí Eliad no fue capaz de encestar y el resto de sus compañeros solo lograron 15 puntos frente a los 75 de sus rivales. Fueron directos al infierno, la zona más sombría y sin apenas pesca.

¿Qué hay en tierra de nadie?

Es la zona más sombría de la playa con dos totems que les proveerá o no de víveres. Allí fueron los concursantes que están acompañados por familiares. Así Gloria Camila, Kiko, Alba Carrillo y Lucía Pariente y las Mellis: Raque y Bibi, que contarán con la inmunidad, fueron los primeros en encontrar hogar.

Alba Carrillo, el ajo de todas las salsas

Su madre dice de ella que es el mayor logro de su vida, aun así, el programa arrancó con los primeros conflictos entre ellas. "Yo no soy consciente de que no se soportan. No es verdad. En reuniones familiares no se comportan así", dijo la tía de la modelo. Eso sí, las discusiones han sido la tónica durante los días previos al arranque de la nueva edición de Supervivientes e incluso Jorge Javier Vázquez reveló que Lucía Pariente hizo las maletas para abandonar el reality.

Fueron las primeras en saltar desde el helicóptero, justo antes de llamar histérica a Paola y gritar a los cuatro vientos lo mucho que quería su hijo Lucas. Ninguna de las dos se dirigieron la palabra y miraban al horizonte. Y tiene un por qué: en la cabaña discutieron. La modelo y ex de Feliciano López no soportó escuchar de los labios de su madre que nunca había estado enamorada de su padre y que el amor era "un juego tonto que os creeis algunos". Alba Carrillo pronunció palabras muy duras a su madre como "eres un lastre para mí" o "sin mí no te conocería ni Rita la Cantaora".

Raquel y Bibi, en busca del conflicto

No quisieron entrar en polémica a pesar de que Jorge Javier Vázquez intentó sacarles alguna declaración sobre Isabel Pantoja, Raquel Bollo y Anabel Pantoja. Sin embargo, ellas prefirieron ser cautas porque aún queda mucho concurso por delante y ya habían calentado el ambiente en los días previos con Paola Caruso, a quien parece que todos los concursantes tienen la guerra declarada y a quien le esperaron: "¿Qué hace una italiana en un concurso español?".

Gloria camila, a la gresca con Rocío Carrasco

"Solo tengo dos hermanos", dijo Gloria Camila en su vídeo de presentación antes de que se subiera al helicóptero. El primer dardo envenenado de una mujer con carácter pero a la vez sensible que se emocionó al recordar a su padre Ortega Cano y su hermano José Fernando. "Todo lo que gane os los dedicaré a ti, a José y al enano", comentó la hija del diestro que acudió al programa con Kiko, su chico y ex concursante de Mujeres, hombres y viceversa que demostró en el juego de recompensa, en el que logró varios premios, que es un rival muy fuerte para el resto de sus compañeros.

La pose de Paola Caruso

Nada más llegar a la casa en la que convivieron antes de llegar a la isla, la italiana ya tuvo pelea por con el reparto de las camas e incluso amenazó con marcharse si no tenía una habitación donde dormir. Enfureció de un modo desmesurado para sus compañeros e incluso Alba Carrillo espetó: "Ya sabemos a quien nominar". Después llegaron llantos, gritos y gestos amenazantes. Todo apunta a que se peleará con todos sus compañeros.

El fantasma de Rosa Benito sobrevuela 'Ssupervivientes'

Tras muchos meses sin aparecer por Telecinco, Sandra Barneda anunció que el programa que presentará todos los domingos estará Rosa Benito, que coincidirá en el plató con Antonio David Flores, un programa con todos los ingredientes para arder. ¡Menudos meses quedan por delante!