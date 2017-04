Gloria Camila y Alba Carrillo llegan a la manos en 'Supervivientes'

EP / Madrid

Alba Carrillo y Gloria Camila han llegado a las manos en 'La hija del torero Ortega Cano no pudo soportar las palabras que la modelo le dijo sobre su padre y se abalanzó sobre ella. "Al menos mi padre no ha matado a nadie ni ha estado en la cárcel", le soltó la ex de Feliciano López en plena discusión.

La dirección del programa de Telecinco tomó este martes cartas en el asunto y sancionó a Gloria Camila, Alba Carrillo y Kiko Jiméne, novio de la hija de Rocío Jurado por la pelea.

Gloria Camila ha sido condenada a abandonar 'Tierra de nadie' y separarse de su Kiko, mudándose por un tiempo al 'Infierno, junto a Leticia Sabater y el resto de concursantes, que la han recibido con los brazos abiertos.

A Alba Carrillo también se le ha condenado sin los beneficios de los totem y con una separación, pero dentro de la misma 'Tierra de nadie'. Está separada del resto de los concursantes y no puede mantener contacto con ellos. El castigo de Kiko está muy relacionado con Carrillo ya que, se ha convertido en el responsable de su manutención y de cumplir los deseos y necesidades de la colaboradora de televisión.

En la discusión, Kiko Jiménez llegó a acusar a Carrillo de buscar hombres famosos "para agarrarte a este mundo" e incluso le repitió en varias ocasiones que "está cansado de verla en televisión". Mientras ayudaba a su novia a recoger sus pertenencias para el trasladado, el 'viceverso' las calificó "de peseteras y provocadoras".