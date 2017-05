Las peores actuaciones de España en Eurovisión

Redacción

España lleva muchos años sin levantar cabeza en el. Nuestro país suma fracaso tras fracaso. El mejor puesto en lo que llevamos de siglo lo logróen el lejano 2001 (fue sexto con).

En la edición de este año, si hacemos caso a las apuestas, volveremos a estrellarnos con Manel Navarro y el tema 'Do It for Your Lover'. Repasamos a continuación las participaciones españolas que peor posición y menos puntos lograron en el festival.