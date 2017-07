Jorge Javier Vázquez versus Alba Carrillo: El origen de su conflicto

EP / Madrid

Hace una semana que terminóse han quedado con ganas de aclarar muchas cosas que aún no han podido resolver entre ellos. Anoche, los supervivientes tuvieron la oportunidad de hablar y aclarar las cosas pero también se abrieron nuevas rencillas.

Desde hace unos días sabemos que ya no hay tan buena relación entre Alba Carrillo y el presentador del concurso, Jorge Javier Vázquez sin embargo, todavía no sabíamos el por qué. Pero la realidad es que durante la última gala de ‘Supervivientes’, la modelo se enfadó con el presentador por un comentario que no le sentó nada bien.

Todo empezó cuando Jorge confiesa haber escuchado una conversación entre Oriana y Lucía Pariente, madre de Alba, donde Oriana le reconoce que a Lucía que le encanta como es a lo que la madre de Carrillo contesta: "Lucifer para los amigos".

A todos los allí presentes les pareció una broma graciosa, a todos menos a una persona, Alba Carrillo: "Jorge, ya, ¿no? Vamos hacer bromitas con otros...", contestó la hija de Lucía Pariente, algo molesta. Y es que la cara de su madre era todo un poema... Se quedó sorprendida de que Jorge revelara el comentario y que todo el mundo se riese ante ello.

Jorge aprovechó la petición de Alba para confesarle que ella no sabía ni la mitad de lo que había vivido el presentador durante los meses de ausencia de la maniquí con su madre. Alba se sintió todavía más dolida cuando el presentador del programa le contestó que no aceptaba su petición, haciendo que la tensión entre ellos creciese todavía más. Y mientras todo iba subiendo de nivel, Lucía Pariente se mantenía al margen a pesar de que el enfrentamiento había comenzado precisamente por hablar de ella.

Jorge quiso rebajar la tensión que se había creada en plató diciéndole a la joven que si quería que a partir de ahora tratase a su madre con frialdad y distanciamiento, él lo haría. Y aunque hasta el momento Lucía se había mantenido callada, al ver cómo había acabado todo decidió hablar para decir que ella quería que siguiese siendo Jorge con ella como hasta ahora lo había sido.

Pero Alba Carrillo, que es experta en irse de plató cuando la cosa se pone fea -recordemos que ya lo hizo en la palapa y pensó marcharse de ‘Supervivientes’ tras una fuerte pelea con Laura Matamoros-, decidió marcharse del programa y no asistir junto a su madre a la fiesta que celebrar el día que grabaron el programa.