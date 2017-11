Alta tensión entre Gabriel Rufián y Sergio Martín en pleno directo de TVE

Amaia Díez

Este jueveshan protagonizado una tensa entrevista en. Hoy, jueves 2 de noviembre, estaban citados a declarar en la Audiencia Nacional los 20 exintegrantes del Govern por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos.

TVE española se ha desplazado a los alrededores de la Audiencia Nacional y ha entrevistado a Rufián. El diputado de ERC en el Congreso ha accedido a responder a las preguntas de Sergio Martín. Pero, la entrevista ha terminado convirtiéndose en una discusión sin sentido.

Una entrevista de "Barrio Sésamo"

El periodista de La 1 ha preguntado a Rufián si se han desplazado miembros de la CUP a la Audiencia Nacional para mostrar su apoyo a los exconsejeros. "Me sorprende, porque hay como 30, 40 o 50 cámaras aquí y ninguno, supuestamente, ha visto a ningún miembro de la CUP", ha contestado el diputado de ERC.

"Señor Rufián, créame si yo le digo que intento entender la realidad, no modificarla. Yo no sé si a su lado había diputados de la CUP, por eso se lo pregunto", ha respondido Sergio Martín.

La entrevista ha continuado con el presentador preguntando al diputado si opina que los diputados de las CUP son los únicos que están saliendo "indemnes". Esta pregunta ha vuelto a enfadar a Rufián que ha afirmado que las preguntas que el presentador de TVE le ha realizado son "como de Barrio Sésamo".

"Me sorprende enormemente, porque ustedes están mucho más informados que yo. Es que las CUP no forman parte del Gobierno de Cataluña, y a quien ha querellado el Estado es al Govern. Me parece normal que las CUP, como no están dentro del Gobierno, pues no estén querellados", ha respondido enfadado Rufián.

"En una televisión privada no habría ocurrido esto"

"Hay veces que es muy difícil hacer una entrevista", ha querido aclarar Sergio Martín tras la tensa entrevista a Rufián. "Da la sensación de que nos trata como a imbéciles por hacer una pregunta que a lo mejor a usted le parece imbécil, pero que a nosotros nos parece relevante para el análisis. Está usted en su derecho de responder cómo quiera, también nosotros de preguntar lo que queramos", ha sentenciado el presentador.

Los colaboradores de 'Los desayunos de TVE' también han querido opinar acerca de la entrevista al diputado de ERC: "Si quiere preguntas fáciles que se vaya a TVE", ha comentado Fátima Iglesias. Por su parte, Antonio Casado ha querido aclarar que en una televisión privada "no hubieran permitido esta actitud desdeñosa con el profesional y con el medio".