Carlota, de 'GH': "Hubo un hecho grave contra mí, estando inconsciente"

Amaia Díez

La primera media hora de la gala del jueves 9 de noviembre estuvo dedicada a hablar sobre el presunto abuso sexual dehaciay la posterior expulsión de este del concurso.

Carlota ha pasado casi una semana aislada de sus compañeros y atendida por el grupo de psicólogos del programa. Tras su vuelta a la casa hace un par de días, el programa casi no ha emitido imágenes del reencuentro de la joven con el resto de los concursantes. Sin embargo, ayer Jorge Javier Vázquez dedicó la primera hora del programa a repasar lo ocurrido entre Carlota y Jose María.

La dirección de 'Gran Hermano' decidió expulsar al murciano tras visionar unas imágenes en las que el joven, supuestamente, abusaba sexualmente de su pareja cuando esta se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El programa puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil. Sin embargo, hace un par de días, conocíamos la noticia de que las autoridades policiales no continuarán con la investigación ante la falta de una denuncia por parte de la supuesta víctima.

Carlota, de acuerdo con la expulsión de José María

Hasta el momento, no conocíamos ninguna declaración al respecto de la joven. Pero, ayer pudimos visionar las palabras de esta en el confesionario a su regreso a la casa: "Hubo un hecho grave y desagradable contra mí estando inconsciente", aseguró la concursante, que reconoció que, tras haber visionado las imágenes del presunto abuso sexual, está de acuerdo con la decisión de la organización de expulsar a su pareja de la casa.

Carlota también quiso agradecer al programa el trato dado. También aseguró que, por el momento, no continuará con "ningún tipo de procedimiento" contra José María.

También pudimos ver las imágenes en las que la joven decidió hablar con dos de sus mayores apoyos en la casa, Cristian H y Rubén, tras su regreso a la casa: "Él ha sido expulsado. No se me permitía entrar por orden del equipo de psicólogos", confesó la joven a sus compañeros.

El presentador también quiso hablar con la madre de la joven que parecía destrozada por lo sucedido: "Estoy muy emocionada, la verdad. No me agrada ver a mi hija así", afirmó. "No quiero juzgar a José María tampoco, no sé. Lo único que me importa es verla a ella fuerte", concluyó la madre de Carlota.

Dani, Cristian F y Miguel, expulsados

Tras tratar este delicado tema, Jorge Javier Vázquez continúo con la gala de 'GH Revolution'. Dani se convirtió en el expulsado por la audiencia. El joven llevaba ya un par de semanas en el punto de mira de los concursantes y fans del programa después de sus desencuentros con Laura y Miriam, después de que estas abandonasen el concurso.

Los seguidores del programa han decidido que Laura y Miriam, que volvieron la semana pasada a la casa de 'GH', se conviertan de nuevo en concursantes de pleno derecho. Como contraprestación, dos concursantes debían abandonar la casa en su lugar. 'GH Revolution' abrió los votos a través de la App y, finalmente, Cristian F. y Miguel abandonaron la casa, después de convertirse en los menos votados por el público.

Mientras Carlota disfruta de su última semana de inmunidad; Mina, Maico y Pilar se convirtieron en los nominados de la semana después de unas nominaciones que volvieron a ser en la intimidad del confesionario, después del shock de los concursantes tras la triple expulsión de la noche.