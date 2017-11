Atropellan a la periodista Cristina Saavedra en un paso de peatones en Galicia

La periodista gallegafue atropellada el pasado sábado en la localidad coruñesa de Sada. La presentadora de La Sexta fue arrollada cuando cruzaba un paso de peatones con su sobrino, afortunadamente sin consecuencias graves. Saavedra se llevó un golpe en la cabeza y su sobrino sufrió algunas heridas leves.

A través de su cuenta de Twitter ha querido agradecer su gesto a quienes la socorrieron: "No pude darles las gracias como merecían. No los conozco, así que ojalá vean esto: gracias infinitas".

A quienes me socorrieron el sábado, en la calle, en Sada. No pude darles las gracias como merecían. No los conozco, así que ojalá vean esto: GRACIAS infinitas. Un coche me atropelló cuando cruzaba un paso de peatones con mi sobrino. Él está bien.Yo lo estaré pronto ;)) #PuraVida