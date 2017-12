'OT 2017': El representante de España en Eurovisión saldrá del programa

Amaia Díez

La gala 6 de '' estuvo repleta de sorpresas y los concursantes conocieron que el próximo sábado saldrán de la academia para firmar discos en Barcelona, Madrid y Valencia. Además, Roberto Leal también comunicó a los triunfitos que

Ricky, expulsado de 'OT 2017'

La gala comenzó con las actuaciones de Ricky y Cepeda, los nominados de la semana. El primero revolucionó el escenario con 'Let me entertain you' de Robbie Williams. Por su parte, Cepeda interpretó un tema mucho más íntimo de Pablo Alborán ('Quién'), con el que logró emocionar al público.

Finalmente, Ricky fue el elegido por el público del programa para abandonar la academia de 'Operación Triunfo' con un 53% de los votos. Pero, sin duda, se despidió del concurso por todo lo alto con una actuación estelar.

Aitana vuelve a brillar en el escenario

Raoul y Aitana fueron los siguientes en subirse al escenario interpretando 'Let me love you' de Justin Bieber. La joven volvió a encandilar al público y al jurado con su voz. David Bustamante, que formó parte del jurado, no dudó en elogiar el talento y la versatilidad de la artista.

Por su parte, Raoul no vivió su mejor noche y tuvo algún que otro error durante su actuación. Sin embargo, el jurado dió otra oportunidad al concursante; y, así se lo hizo saber Joe que afirmó seguir confiando en él.

Nerea emocionó a Pastora Soler con su actuación

Pastora Soler visitó el plató de 'OT 2017' y se emocionó con la gran actuación de Nerea. La concursante interpretó el tema de la artista 'Quédate conmigo' de forma brillante.

Otros que brillaron con elegancia y luz propia sobre el escenario fueron Agoney y Alfred, que interpretaron 'Lady is a trump'. Dos concursantes que transmiten magia sobre el escenario y se transforman cada vez que cantan.

Peor suerte tuvo Miriam. La gallega interpretó el tema de La Quinta Estación, 'Que te quería'. Una actuación correcta, pero que llevó a Miriam a la nominación. La concursante no termina de transmitir con sus interpretaciones.

Mireya, que interpretó 'Comiéndote a besos' de Rozalen junto a Ana Guerra, también fue propuesta por el jurado para abandonar la academia. Sin embargo, los jueces felicitaron a las concursantes por su gran interpretación de una canción tan delicada y con tanto significado.

Roi interpretó la banda sonora de 'La llamada'. El gallego no convenció al jurado con su interpretación del tema de Leiva. Sin embargo, los profesores terminaron salvando al concursante, mostrando su desacuerdo con la valoración de los jueces del programa.

Amaia se convierte en la favorita del público y se libra de la nominación

'Amaia de España' interpretó 'So what' de Pink. Una canción que no le hizo ningún favor a la concursante, que se salvó de la nominación por convertirse, una semana más, en la favorita del público. El jurado quiso hacer saber a Amaia que debía mejorar su técnica de respiración sobre el escenario para que esta situación no volviese a suceder.

Cepeda y Mireya, nuevos nominados de 'OT'

El jurado propuso a Miriam, Roi, Cepeda y Mireya para abandonar la academia de 'Operación Triunfo'. Los profesores salvaron a Roi y los compañeros a Miriam. De esta forma, Cepeda y Miriam son los nuevos nominados, que lucharán durante esta semana para seguir una semana más en el concurso.