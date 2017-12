Karlos Arguiñano carga contra 'Masterchef': "No es un programa de cocina"

Amaia Díez

lleva toda una vida alegrando el mediaodía a cientos de personas con sus platos. Sin duda, el cocinero deha demostrado su pasión por la cocina a lo largo de todos estos años. Además, cuenta con una escuela culinaria que cuenta con entre 60 y 70 alumnos cada año: "ver que salen con trabajo es una satisfacción que no me ha dado el dinero", afirma el cocinero.

Arguiñano sobre 'Masterchef': "Les gusta la lagrimita"

Arguiñano ha sorprendido a los fans de 'Masterchef' con sus declaraciones en la revista 'Rumore', en las que ha criticado el formato de RTVE: "No lo veo porque no es un programa de cocina, es un 'reality' y yo no puedo con los 'realities'", ha respondido el chef vasco a una de las preguntas de la revista. Además, ha asegurado que a este tipo de concursos "les gusta la lagrimita. Que llore la madre, que lloren los niños... todo el mundo llorando".

"Las escuelas de cocina se montan para enseñar, no para ganar dinero", ha concluido Arguiñano en una de sus entrevistas más polémicas.