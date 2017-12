El fallo más garrafal de un concursante en 'Ahora Caigo'

El pasado lunes, un concursante derevolucionó lasEl joven. Uncapturó el momento exacto y ya ha conseguido casi 5.000 retuits. Además,han comentado en la red social lo ocurrido.

El concursante llevaba una camiseta de Capitán América. Además, tuvo suerte y le tocó una pregunta relacionada con el famoso héroe de Marvel: "¿Qué es Steve Rogers en 'Los Vengadores'?". El programa le dió tres opciones, de las cuáles tenía que elegir la correcta: "Doctor, señor o capitán". Pues bien, el joven contestó "doctor", en vez de "Capitán". Sin duda, una situación de lo más surrelista, teniendo en cuenta que llevaba la respuesta escrita en su propia camiseta.

Repasamos losde los usuarios de

Este chico es como el que se pone una camiseta de Nirvana o the Ramones solo porque está de moda, sino no me lo explico...