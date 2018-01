¿Qué hará Amaia para "ponerse cachonda" en su próxima actuación?

V.S.M.

Amaia, al igual que el resto de sus compañeros, está totalmente inmersa en la preparación de su próxima actuación. La joven pamplonica interpretará el tema 'Love in the brain' de Rihanna en la. La canción versa sobre las relaciones amorosas, con referencias al sexo. Por eso, los profesores de la Academia han sido muy claros en las indicaciones a Amaia para interpretar este tema. Pero, ¿qué le han pedido para que lo borde sobre el escenario?.

"Me han dicho que tengo que estar cachonda durante la actuación", le reveló Amaia a Aitana tras su ensayo. La joven, muy emocionada con su interpretación, confesó a su compañera que para conseguir el cometido que le han pedido los profesores "me voy a tocar y todo". "Me voy a tocar el chocho, te lo digo en serio", añadió.