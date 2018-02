Los finalistas de 'OT' brillan en el último pase de micros

Roberto Esteban

Después de quince semanas,se enfrentaron este sábado al último pase de micros de Operación Triunfo . Entre bromas y recuerdos a todos los que han formado parte del formato,comenzó interpretando la canción 'Miedo' de M Clan. La concursante de Pamplona logró emocionar de nuevo a profesores y finalistas allí presentes.

Aitana fue la segunda en actuar y deslumbró con el emocionante, aunque complejo vocalmente, 'Chandelier' de Sia. Miriam, por su parte, demostró una vez más su fuerza vocal con la interpretación del último tema de Malú, 'Invisible'. Alfred, que se atrevió a tocar el trombón para la canción 'Don't Stop the music' de Jamie Cullum y Ana Guerra, que volvió a sorprender con la canción 'Volver' de Carlos Gardel dejaron satisfechos a unos profesores que se limitaron a comentar "¡vaya final!".

Posteriormente, los cinco finalistas interpretaron de nuevo la canción con la que entraron al programa. Así, pudimos volver a ver a los concursantes con sus canciones de la gala cero, con la que demostrarán su evolución: Amaia interpretará 'Starman' (David Bowie), Aitana 'Bang Bang' (Ariana Grande, Nicki Minaj y Jessie J.), Alfred 'Georgia on my mind' (Ray Charles), Miriam 'No te pude retener' (Vanesa Martín) y Ana Guerra 'Cómo te atreves' (Morat). Aunque lo cierto es que únicamente tres de ellos, los más votados, podrán interpretar estas canciones y tener posibilidades de alzarse con la victoria en la segunda votación.

Por último, todos los finalistas ensayaron el tema 'Mi gran noche' que interpretarán con Raphael al inicio de la gran gala final. Joan Carles Capdevila, que se encarga de la técnica vocal de los concursantes en la Academia, fue el encargado de sustituir a Raphael en el pase de micros ante las risas de sus compañeros.

Visitas de familiares

Además del pase de micros, el sábado estuvo marcado por las visitas de los familiares de los concursantes, que les recibieron entre lágrimas y abrazos después de tres meses en la Academia de 'Operación Triunfo'. Un impulso que, sin lugar a dudas, servirá a los finalistas para encarar la final del lunes.