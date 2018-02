La broma de Amaia y Alfred que dejó mudo a Pablo Motos

Amaia y Alfred, los flamantes representantes de España en Eurovisión, visitaron este lunes 'El Hormiguero' y no dejaron pasar la ocasión de vacilar a Pablo Motos, que se tragó por completo una broma de los 'triunfitos'.

Conscientes de que Motos iba a sacar el asunto de su relación sentimental, Alfred y Amaia planearon una broma que dejó mudo al presentador. "¿En qué momento os fijasteis el uno en el otro?", les inquirió. En ese momento, la ganadora de 'OT 2017' y su pareja se miraron y Alfred contestó: "Esto, Amaia, ya dijimos que no, que ya está", dando a entender que no querían hablar del tema.

Motos, al ver la situación, preguntó: "¿no queréis hablar de esto?". "Es que ya lo hemos hablado antes con Jorge (Salvador, director del programa), que no, no sé...", señaló Alfred. La cara de Motos empezaba a ser un poema. "Si no os apetece hablar no lo hablamos", dijo resignado.

Aun así, el presentador del programa de Antena 3 insistió: "Dime solo que es lo que más te gusta de...". "No, no, en serio, ¿podíamos hablar de música, no?", le cortó el joven artista. Motos ya cedió y se disponía a preguntarles sobre música cuando Amaia, consciente de la incomodidad de la situación, confesó que se trataba de una broma.

Las sonrisas de los tres dieron paso a una cara de enfado de Motos, que se levantó de la mesa y abandonó el plató diciendo: "¡Lo siento, todo tiene un límite! ¡Ahora seguís vosotros haciendo el programa!". Evidentemente, estaba bromeando.