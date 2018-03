La app de 'Fama' despierta el enfado de sus seguidores

U.M. El espacio de danza que introdujo Cuatro ha vuelto de la mano de Movistar+. La cadena #0 ha estrenado la nueva edición de 'Fama', que presenta Paula Vázquez, con ciertas similitudes con el exitoso 'Operación Triunfo 2017'.

Una de ellas es la creación de una aplicación para móviles. Mediante esta 'app', se podrá votar al concursante favorito, pero parece que algunas cosas no están saliendo del todo bien. Así lo han expresado algunos de los seguidores de 'Fama' vía Twitter.

¿¡ por qué no me va la app para poder votar !? #FamaABailar13M no me quiero estresar @FAMAabailarCero