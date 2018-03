Amaia: "Alfred y yo nos separaremos tras 'Eurovisión'"

EP / Madrid A dos meses vista, Amaia y Alfred tienen aún mucho tiempo para imaginar qué pasará el 12 de mayo en Lisboa, pero Amaia resume que al término del festival ella quiere sentirse "satisfecha y realizada". "Sentir que lo he hecho bien. No arrepentida de no haber hecho algo o decepcionada. Me gustaría sentirme orgullosa", apunta, mientras que Alfred comparte: "Como si hubiésemos ganado. Que no se sabe si ganaremos o no, pero salir diciendo 'buah, lo hemos hecho'".

Bromean este punto los dos al plantear que, aunque hayan salido de Operación Triunfo, en realidad la música no es una competición. "Yo lo pienso, en la música todo es muy subjetivo", argumenta Amaia, quien aún profundiza algo más en el asunto: "Nadie es ni mejor ni peor que nadie, cada uno es distinto. Es algo muy subjetivo, depende de la persona".

Planes de futuro

Yendo aún más allá de Eurovisión y la gira de conciertos de Operación Triunfo, anticipa Amaia que ya tienen "planeadas" sus carreras en solitario. "Ahora es verdad que lo estamos haciendo todo juntos por Eurovisión pero una vez termine eso, ya profesionalmente nos separaremos. Que no tiene nada que ver con lo personal", avanza.

Asimismo, adelanta que quieren hacer su propio disco y "ver qué sale". Aunque con su calma habitual, Amaia no está por la labor de poner fecha de ningún tipo: "Yo tampoco tengo prisa por sacarlo, prefiero hacerlo bien y sacarlo tarde que hacerlo con prisas y sacarlo pronto. No hay prisas".

"Yo quiero dedicarme a la música porque es lo que me gusta. Me da igual el reconocimiento, yo quiero dedicarme a esto y vivir de esto y si llega a mucha gente pues mejor", resume Amaia sobre su futuro, mientras que Alfred abre algo más el abanico: "Yo me veo también haciendo otras cosas, componiendo para otros, escribiendo poesía, haciendo cine... Me gustan otras cosas también".