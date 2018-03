El aplaudido vídeo de Iker Jiménez sobre Gabriel Cruz

U.M. Iker Jiménez, que dirige desde hace muchos años el espacio 'Cuarto Milenio', ha sido aplaudido en Twitter gracias a un vídeo en el que valora el caso de Gabriel Cruz. En concreto, se centra en el comportamiento de algunos ante este hecho.

El periodista se convirtió en tendencia y además, la etiqueta '#EstoyConIker' fue muy comentada en Twitter. Todo debido a un vídeo colgado en su videoblog, en el que ha profundizado en una reflexión manifestada anteriormente: "Observo la frialdad, la lejanía, la distancia ante cosas tan hondas, que me siento alucinado. Como mirando un mundo que no comprendo. Sé que os pasa a muchos".

Esas palabras las ha extendido en el vídeo, asegurando que "no vale lo mismo la vida de ese niño que la de su asesina". También ha manifestado su "odio" a los que se muestran "políticamente correctos", y ha defendido la prisión permanente revisable. Aunque, ha declarado que "no se puede hablar de ello" porque no quiere que le tachen de "político". "Lo que quiero es que un tipo que lleve 12 años encarcelado por matar a su mujer, no coja y mate a otros", ha explicado Jiménez.

Ante la avalancha de críticas, ha habido muchos usuarios que han querido apoyar al presentador, creando la etiqueta '#EstoyConIker'.

Contra la dictadura de lo políticamente correcto y por decir en tv lo que muchos no se atreven #EstoyConIker.@perezreverte te guste o no Iker es un tio claro como puedes serlo tu, y hoy en dia sois una especie en extinción, dos grandes! — :trencat2: (@_trencat2_) 15 de marzo de 2018

Gracias Iker por mantener vivo el espíritu crítico del periodismo imparcial que de tan escasa salud goza hoy. Por no dejarte amedrentar y ser siempre tú porque, aunque no siempre estemos deacuerdo con todo lo que dices, representas la libertad. #EstoyConIker @navedelmisterio — ~ ?????????? ~ (@Druida_Hoboh) 15 de marzo de 2018

Jiménez ha agradecido todos los mensajes y ha animado a sus seguidores a ver el próximo programa de 'Cuarto Milenio', en el que tratará el asunto detalladamente.

#EstoyconIker es TT Para mi es una sorpresa. Gracias a todos. Esta noche nos escuchamos en #universoiker en un programa que he pensado por vez primera si emitir o no. Abrazos — ikerjimenez.com (@navedelmisterio) 15 de marzo de 2018