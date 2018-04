Una participante de Eurovisión versiona su tema en 34 idiomas

U.M. Saara Aalto es una desconocida para el público español, pero dentro de poco participará en Eurovisión. La cantante acudirá a la edición 2018 para representar a Finlandia. Como preámbulo de su actuación en el festival de la canción, que se celebra en Lisboa, ha visto la luz un curioso recital de la vocalista.

La pieza compartida muestra a Aalto versionando su canción para Eurovisión, 'Monsters', en 34 idiomas diferentes. La artista pasa del azerí al francés, pasando por el inglés, el danés o el español. Además, para sumarle complicación, la cantante toca también en directo el piano.

No se trata de una novedad para Aalto. La intérprete tiene un canal en YouTube al que subió una interpretación de similares características. En aquella ocasión, se trataba de una versión de la conocida banda sonora de 'Frozen', 'Let it Go'. Sin embargo, la realizo en "solo" 15 idiomas.