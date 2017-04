¿Cómo afecta la huelga de guionistas a 'The Walking Dead'?

EP / Madrid

‘The Walking Dead’ comienza el rodaje de loscon vistas a estrenar la temporada en el mes de octubre como es habitual. Sin embargo, la huelga de guionistas podría parar el rodaje y con ello retrasar la fecha de lanzamiento de la octava temporada.

Pero no solo el rodaje y el estreno de la nueva temporada de 'The Walking Dead' se ven afectados con las movilizaciones de los escritores estadounidense. La esperada -y ya tradicional- presentación de la serie en la ComicCon de San Diego este verano también correría peligro, ya que no tendrían material que mostrar a los seguidores. Pero, vayamos por partes.

¿Qué quieren los guionistas?

Un aumento del sueldo. El trabajo de las escritores es uno de los más importantes de las producciones, tanto en televisión como en cine, sin ellos no habría historias y por ello necesitan un reconocimiento que valore sus esfuerzos.

Además, también piden que se mejoren sus prestaciones sanitarias. Si guionistas y productores no llegan a un acuerdo, el 2 de mayo dará comienzo la huelga. Se sabe el día que empieza pero no cuando terminará.

Este paro haría que la serie de AMC en ese tiempo (del 25 de abril al 2 de mayo) tan solo rodase los dos primeros capítulos de la octava temporada o parte de ellos. Por esta razón, el estreno de los nuevos episodios se vería retrasado a noviembre.

La huelga también afectaría al número de capítulos que compondrán la temporada. Si el rodaje de los capítulos se retrasa hasta noviembre, y coincide con el invierno en Georgia, es probable que los responsables de 'The Walking Dead' decidan no continuar la filmación.

Debido a ello, la octava temporada tendría menos de 16 capítulos, como tienen sus temporadas hasta ahora. ¿Cuántos? Eso todavía es un misterio.

Por otro lado, también se vería afectada la Comic-Con de San Diego. Durante este evento tan esperado por los fans, las series y películas estrenan los adelantos de lo que está por llegar. En el mes de julio se celebra la Comic-Con, por lo que The Walking Dead no podría estrenar el tráiler de la temporada completa si no solo de los primeros capítulos.

Es probable que los seguidores de la serie centrada en los cómics de Robert Kirkman estén cruzando los dedos para que las peticiones de los guionistas sean aceptadas y así, disfrutar de The Walking Dead sin ningún altercado.