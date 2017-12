'The Walking Dead' revela la muerte de uno de los personajes principales

EP / Madrid

La octava temporada de ‘ha llegado a su midseason y ha mostrado las consecuencias inesperadas de la Gran Guerra entre. El enfrentamiento con el villano se ha saldado con varias víctimas, entre los que se encuentra uno de los personajes principales de la ficción zombi.

(Atención: esta noticia contiene spoilers)

El capítulo 8x08 'How It's Gotta Be', emitido este domingo, no sólo tiene una duración más larga de lo habitual, sino que también tiene más acción que los episodios anteriores. Tal como afirmaba la sinopsis oficial, "cada historia y cada batalla de la primera mitad de temporada se unen".

"Todo lo que debemos hacer es sobrevivir esta noche", sentenciaba Carl en uno de los vídeos promocionales del capítulo. Precisamente el personaje de Chandler Riggs es una de las bajas de la Guerra Total contra Negan y sus secuaces, tal como especulaban muchos fans de la serie basada en los cómics de Robert Kirkman.

El episodio arranca con un flashback en el que Carl le dice a su padre que lo importante no es "matar o ser matado", sino sobrevivir al apocalipsis zombi. Rick se da cuenta de que los caminantes han abandonado el Santuario y se dirigen hacia Alexandria, que está siendo tomada por los Salvadores. Carl trata de hacer entrar en razón a Negan y se ofrece como sacrificio para tratar de detener al villano.

Alexandria comienza a arder debido a las bombas lanzadas por los Salvadores y Carl resulta herido. Después de enfrentarse a Negan y quitarle a Lucille, Rick consigue reunirse con el resto de supervivientes en las alcantarillas, donde descubre horrorizado que Carl ha sido mordido por un caminante en el vientre.

Habrá que esperar hasta el 11 de febrero para ver la segunda tanda de capítulos de la octava temporada de ‘The Walking Dead’ tras el habitual parón navideño. Será entonces cuando los fans se enfrenten al duro adiós de uno de los personajes que les ha acompañado durante ocho temporadas y más de un centenar de capítulos.