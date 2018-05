Cinco años sin 'El Batu'

Que el tiempo pasa muy rápido es una certeza que nos cae encima sobre todo cuando recordamos determinadas fechas, cuando se cumplen ciertos aniversarios. Y este fin de semana se produce una de esas ocasiones: hace ya cinco años de la muerte de 'El Batu'.

El canario José David Delgado Álvarez (conocido como 'El Batu' o 'Batu The Dog') murió a los treinta años dejando atrás una fama fraguada en YouTube antes de que términos como 'influencer' o 'youtuber' se volviesen habituales, y que alcanzó dimensión nacional, teniendo probablemente su momento más destacado con su aparición como actor en la taquillera película 'Torrente 4', dirigida por Santiago Segura. Y aquel que lo conociera entonces, a buen seguro lo recordará hoy, sin importar la opinión que tuviera de él.

El 11 de mayo de 2013 el cuerpo de 'El Batu' fue encontrado en su vivienda. En los siguientes días, abundaron los mensajes de pésame, tanto de quienes lo conocían de verlo en el barrio de Alcaravaneras como de quienes habían visto sus vídeos en internet, que acumulan millones de visitas. En Twitter, Santiago Segura escribió: "También me entero de la muerte de Batu. Me duele especialmente por su juventud. Conmigo fue entrañable y cariñoso. Me pareció una persona estupenda, muy educado y atento".

Ese buen carácter que coincidían en destacar sus conocidos y amigos contrasta con el motivo de su salto a la fama allá por 2007: sus vídeos en YouTube desafiando con insultos y ágiles movimientos de pelea a otro internauta de lo más polémico, el valenciano John Cobra.

Aquella fue una moda virtual que tenía mucho de bravata, de discusión entre tipos que, en la mayoría de los casos, nunca se encontrarían en el mundo real para propinarse la paliza que habían prometido. El desenlace de la historia de 'El Batu' y John Cobra fue distinto: coincidieron en el rodaje de 'Torrente 4', y tras su muerte John Cobra definió a 'El Batu' como "un gran amigo".

Y es que el caso de 'El Batu' había ido mucho más allá de lo que cabría esperar en un primer momento, hasta convertirse en un fenómeno mediático dentro y fuera de Canarias, detrás del cual estaba esa persona entrañable de la que hablaba Santiago Segura. Una persona de orígenes humildes y a la que la vida no dio muchas oportunidades.