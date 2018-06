Ricky Martin vuelve a Canarias

laopinion.es El cantante puertoriqueño Ricky Martin ha vuelto a incluir a Canarias entre las fechas de su nueva gira nacional, con un concierto en Gran Canaria el próximo 25 de agosto, en el Estadio Municipal de San Fernando de Maspalomas Costa Canaria, San Bartolomé de Tirajana. Una cita única en el Archipiélago, que augura al público isleño un espectáculo frenético y un recorrido por distintos estados emocionales y rítmicos, a través de un repertorio que incluirá desde el dance o el rock hasta baladas y ritmos tribales.

Con éxitos de su último álbum, Fiebre, y un repaso a otros hits que se han convertido en números uno de las listas internacionales como Vente pa'ca, que Martin interpreta junto a Maluma, La mordidita, Come With Me, Disparo al corazón, Tal vez, Livin' la vida loca, La copa de la vida, Pégate, Adiós, La bomba o Asignatura pendiente, entre otros. Las entradas podrán adquirirse a partir de las 9.00 horas del jueves 14 de junio, a través de la página web www.easytickets.com, a precios que oscilarán entre los 50 y los 250 euros, gastos de distribución no incluidos.

Ricky Martin regresa en 2018 a los escenarios tras culminar con rotundo éxito el segundo año de su residencia All In, en el Park Theater de Las Vegas. Y lo hace con esta nueva gira en la que llevará a escena vibrantes coreografías y extraordinarios juegos de iluminación, diseñados con más de 150 luces móviles y pantallas de vídeo de alta definición. Además, el show contará con una moderna escenografía que sincroniza el aspecto visual y musical, combinada con cambios de vestuario del artista que complementan la enérgica proyección escénica del puertoriqueño, quien consigue cautivar al público desde la primera nota de sus conciertos.

Además de Gran Canaria, otras nueve ciudades españolas tendrán la oportunidad de acoger este verano el mejor directo de Ricky Martin: Tarragona, Fuengirola, Santiago de Compostela, Sant Feliu de Guíxols, Benidorm, Almería, San Sebastián, Cádiz y Córdoba.