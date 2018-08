Ricky Martin saluda a sus fans de Canarias

laopinion.es Ricky Martin ansía su reencuentro con el público canario, a quienes ha enviado a través de un vídeo un afectuoso saludo e invitación al concierto que ofrecerá el próximo 25 de agosto en el Estadio Municipal de San Fernando de Maspalomas Costa Canaria, en San Bartolomé de Tirajana.

"La fiesta va a estar buenísima" promete el cantante puertoriqueño, quien ha vuelto a incluir a Canarias entre las fechas de su nueva gira nacional, que augura al público isleño un espectáculo frenético. Con un recorrido por distintos estados emocionales y rítmicos, a través de un repertorio que incluirá desde el dance o el rock hasta baladas y ritmos tribales. Y éxitos de su último álbum, Fiebre, además de un repaso a otros hits que se han convertido en números uno de las listas internacionales como Vente pa'ca, que Martin interpreta junto a Maluma, La mordidita, Come With Me, Disparo al corazón, Tal vez, Livin' la vida loca, La copa de la vida, Pégate, Adiós, La bomba o Asignatura pendiente, entre otros. Las entradas todavía pueden adquirirse en la página web www.easytickets.es, a precios que oscilan entre los 55 y los 125 euros, gastos de distribución no incluidos.

Ricky Martin regresa en 2018 a los escenarios tras culminar con rotundo éxito el segundo año de su residencia All In, en el Park Theater de Las Vegas. Y lo hace con esta nueva gira en la que lleva a escena vibrantes coreografías y extraordinarios juegos de iluminación, diseñados con más de 150 luces móviles y pantallas de vídeo de alta definición. Además, el show contará con una moderna escenografía que sincroniza el aspecto visual y musical, combinada con cambios de vestuario del artista que complementan la enérgica proyección escénica del puertoriqueño, quien consigue cautivar al público desde la primera nota de sus conciertos.