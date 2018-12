Auditorio estrena el musical de esta Navidad, 'Dirty Dancing'

El Auditorio de Tenerife Adán Martín dio la bienvenida anoche a una de las historias favoritas de varias generaciones: Dirty Dancing. Durante años, esta película dirigida por Emile Ardolino ha sido la favorita en los hogares de medio mundo. La comedia romántica que unió para siempre a a Baby (Jennifer Grey) y a Johnny Castle (Patrick Swayze) halló la clave del éxito de la mano de una banda sonora inolvidable compuesta por John Morris. Ahora llega en forma de obra teatral y como plato especial navideño para los amantes de los espectáculos de corte musical. Estará en el principal recinto cultural capitalino hasta el próximo 4 de enero con funciones diarias salvo el lunes 31 (mañana habrá dos, por ejemplo). Dependiendo del día, el horario de los pases oscila entre las 18:30, las 20:30 o las 22:00 horas. Los pases para disfrutar de esta pieza, que cuestan entre los 18,75 y los 65 euros, están disponibles para su compra en los canales habituales del Auditorio. Además, y por "tiempo limitado" la productora del espectáculo ha lanzado un descuento especial de hasta del 20% en las funciones del martes 1 de enero a las 20:30 y del jueves 3 de enero a las 22:00 horas.

El público tinerfeño se ha acostumbrado a consumir y regalar este tipo de experiencias culturales durante las fechas navideñas. De hecho, tras el paso por el recinto diseñado por Calatrava de espectáculos como Mamma Mía! o el Sunset Boulevard del pasado año -con Paloma San Basilio en el papel de Norma Desmond- la cita de la Isla con los musicales durante las fiestas navideñas se ha convertido casi en una obligación.

Anoche tuvo lugar el estreno de una pieza de teatro musical que dura dos horas y 15 minutos y lleva a los espectadores, de nuevo, hasta el clásico del cine de los ochenta. Según la información facilitada por los organizadores, este musical ha batido récords por todo el planeta y está lleno de "pasión y romance, con música que acelera el ritmo del corazón y bailes espectacularmente sensuales". Los datos, además, parecen confirmar esta promesa. Tras dos temporadas completas con llenos totales en el West End londinense y dos giras por todo el Reino Libro, la versión española del romance entre Baby y Johnny se presenta con las obligadas versiones de canciones como Hungry Eyes, Hey! Baby, Do you Love me y el clásico mil veces bailado (I've Had) The Time of My Life.

La autora y coproductora de Dirty Dancing, Eleanor Bergstein, ha explicado recientemente los motivos que le llevaron a hacer esta versión de la cinta para los teatros. "Fue la inmensamente generosa y efusiva respuesta de los fans la que inicialmente me animó a hacer de Dirty Dancing un musical en teatro", aseguró. "Dado que la gente veía la película una y otra vez, pensé que lo que realmente querían era estar presentes cuando la historia ocurría. El teatro ofrece la oportunidad de tenerlo en vivo, ahora, y de tener más. El escenario tiene profundidad, mientras que la pantalla es plana, así que mientras que algo ocurre, algo más está pasando a tu alrededor o detrás de ti, antes o después", añadió.

De esta manera, y según Bergstein, la historia que los tinerfeños podrán ver en la Sala Sinfónica del Auditorio "se mantiene igual, pero he añadido más escenas de la historia de amor entre Baby y Johnny, más sobre los padres de Baby, sobre Neil y el entorno de lo que sucede en Kellerman's en ese momento. Era el verano de la lucha por los movimientos civiles, el discurso de 'I have a dream' de Martin Luther King tuvo lugar en Washington en el mismo momento en que Baby y Jonhnny estaban en Kellerman's. Para mi sorpresa, ahora creo que todo este tiempo la forma natural de ser de Dirty Dancing era el teatro en vivo".

El montaje cuenta con todos los avances, que incluyen tres giratorios sobre el escenario que sirven para mover las distintas escenografías: el hotel Kellerman's, el hall, el comedor, los cuartos del personal, el jardín, las habitaciones de huéspedes y el sótano donde los empleados bailan. Asimismo, la iluminación está diseñada por el italiano Valerio Tiberi, conocido por su trabajo en musicales, ballets y óperas. En total, incluye más de 150 aparatos de luz de última tecnología. El sonido lo firma Armando Vertullo, la coreografía original es de Gilliam Bruce aunque para España los coreógrafos son Marta Melchiorre y José Antonio Domínguez, que se han puesto a las órdenes de Federico Bellone.

Todo, el vestuario, el maquillaje y, sobre todo, la música, transporta al público hasta aquel verano en el que Baby y Johnny se conocieron, un verano inolvidable.