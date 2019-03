Tenerife Artes Escénicas ofrece humor, teatro y música en diez municipios

El programa Tenerife Artes Escénicas del Cabildo ofrece esta semana once espectáculos, entre humor, teatro y música, en diez municipios de la isla: El Sauzal, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Güímar, Icod de los Vinos, La Matanza, La Laguna, Santa Úrsula, Tegueste y Santa Cruz de Tenerife. La primera función será escolar y tendrá lugar el viernes (día 15) a las 11:00 horas en el Auditorio de Guía de Isora, hasta donde Timaginas Teatro llevará su obra La farsa del Siglo de Oro, una comedia en verso con Cervantes, Calderón, Góngora y otros artistas de la época.

El Espacio Cultural Los Ángeles de Güímar recibe a partir de las 20:00 horas una función doble con el espectáculo multidisciplinar Piel con piel, de la compañía Pieles, y el monólogo de humor Mujer, trabajadora y con hijos, de Fabián Lomo, protagonizado por Hermi Orihuela.

A las 20:30 horas del viernes el Teatro El Sauzal recibe en concierto a la Big Band de Canarias, dirigida por el músico Kike Perdomo. Simultáneamente comenzará en el Teatro Príncipe Felipe de Tegueste Proyecto Fausto, de Delirium Teatro, una obra basada en hechos reales y escrita por Antonio Tabares.

La jornada del sábado (día 16) comenzará en la Casona de San Luis de Santa Úrsula a las 18:00 horas con Al vino, vino, un recital de Insularia Teatro que aúna música, literatura y una cata de vino.

A las 20:00 horas comenzará Querida Cuba, un concierto de Troveros de Asieta en la Plaza de El Médano de Granadilla de Abona, en el que expondrán los temas del disco con el mismo título. Media hora más tarde comenzará en al Paraninfo de la Universidad de La Laguna el espectáculo The room to be de Burka Teatro. Finalmente, el domingo (día 17) el Teatro Victoria de Santa Cruz deTenerife recibirá una función a las 12:00 horas de Insularia Teatro y su espectáculo infantil R3. Máquina del futuro.

También para los más pequeños de la casa es Raulín y las flores, de Zálatta Teatro, que tendrá lugar a las 18:00 horas en el Auditorio de La Matanza.

Por último, el Teatro-Cine Fajardo de Icod de los Vinos recibe a las 20:00 horas la comedia Cuentos en la noche de San Juan, de Acelera Producciones, protagonizado por la actriz Antonia San Juan.