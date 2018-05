Sorprendente cambio físico de Dakota Johnson en su nueva película

U.M. Dakota Johnson se encuentra en el rodaje de 'Suspiria', una nueva versión de una película de los años 70. La intérprete es la protagonista principal de la obra que dirige Luca Guadagnino, realizador de una de las candidatas en los Premios Oscar 2018, 'Call me by your name'.

Amazon Studios ha compartido en las redes las primeras imágenes de la cinta, que tiene como premisa la historia de una bailarina que estudia en una prestigiosa escuela de danza. El filme original, dirigido por Dario Argento en 1977, contó con Miguel Bosé en el reparto.

.@suspiriamovie arrives in theaters November 2. And no, we don't know how to make it November 2 right now, sorry. pic.twitter.com/FP6Pjf2uI1