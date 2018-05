Belén Esteban se cuela en la película 'Deadpool 2'

U.M. El estreno de 'Deadpool 2' está dando que hablar por su doblaje al castellano, el cual tiene multitud de guiños a diversos personajes. Uno de ellos es Belén Esteban, la cual "participa" en la película con una de sus expresiones más reconocibles.

La colaboradora de ´Sálvame´ ha dado el salto al cine de Hollywood gracias a la cinta protagonizada por Ryan Reynolds, en la que en un momento se oye la frase: "¡Por mi hija mato!". Esteban popularizo hace años estas palabras para referirse a su hija Andrea. En concreto, el personaje que las pronuncia es Cable, interpretado por Josh Brolin. Se trata de un guiño que ha insertado el equipo de doblaje en España y que ha sido muy comentado en Twitter con diferentes opiniones.

Frase de Cable en Deadpool 2:

Inglés: There's nothing I can't kill.

Castellano: Yo por mi hija mato.