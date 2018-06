'Vengadores: Infinity War': Sus ocho grandes agujeros de guión

EP / Madrid La expectación entre los incondicionales marvelitas era máxima... y Vengadores: Infinity War no defraudó. El filme de los hermanos Russo ha marcado un antes y un después en el Universo Cinematográfico Marvel y en el cine de superhéroes convirtiéndose no solo en el filme protagonizado por personajes salidos de las grapas más taquillero de la historia, sino también uno de los más aplaudidos.

Pero, no es oro (de guantelete) todo lo que reluce. Y si bien es cierto que el guión del filme de los hermanos Russo, que vuelven a firmar sus colaboradores habituales Christopher Markus, Stephen McFeely -responsables también de los libretos de Capitán América: El soldado de invierno y Capitán América: Civil War- consigue salir airoso del enorme reto que suponía condensar el clímax de una década y un total de 18 películas en dos horas y media, también deja algunos cabos sueltos... que no han pasado desapercibidos.

Analizamos, algunos de los presuntos agujeros de guión de Infinity War que, en todo caso, no son fallas definitivas, ya que los Russo y sus guionistas tienen todavía otra bala en la recámara, Vengadores 4, para dar cumplida respuesta a todo y a todos después del genocidio cósmico perpetrado por Thanos.

¿Por qué Thanos no usa las gemas para crear más?

Uno de los puntos fuertes de Infinity War es su villano. Y no solo por su imponente presencia y terrible poder, sino especialmente por sus interesantes y -en su muy particular lógica- fundamentadas motivaciones. Thanos quiere acabar con la mitad de la vida en el Universo... para preservar la otra mitad.

Autoproclamado como salvador del Universo, su discurso se basa en que los recursos del universo son finitos... y la proliferación descontrolada de vida dará lugar al colapso y, finalmente, a la extinción de todas las especies, tal y como sucedió en su propio planeta, Titán. Es decir, que el personaje encarnado por Josh Brolin no mata por el placer de matar... lo hace porque lo cree necesario para preservar la vida del universo.

Al reunir las seis Gemas del Infinito, Thanos tiene el poder para, con solo un chasquido de sus dedos, acabar con la mitad de la vida. Pero, si no mata por el placer de matar... ¿por qué no usa el increíble poder del Guantelete y sus gemas para reponer los recursos del universo, para crear fuentes perpetuas de materias primas y energía? En todo caso, hay que tener en cuenta que hablamos siempre de el 'Titán Loco', es decir que el hecho de que Thanos no use el Guantelete para tales fines no es tanto un agujero de guión como la propia razón de ser del personaje y, por tanto, forma parte de su esencia.

¿Por qué Peter Parker tarda tanto en morir?

Una de las secuencias más dramáticas de la película es la muerte del joven Peter Parker. Después de que Thanos chasquee sus dedos el joven Spider-Man que se desvanece en brazos de su mentor, Tony Stark. "No me encuentro muy bien, no sé que está pasando...", dice Peter mientras se tambalea y es sujetado por Stark antes de que ambos caigan al sueño. "No me quiero ir, por favor Señor... no quiero", dice angustiado Peter que, ante la impotencia de Iron Man, se despide con un lacónico: "Lo siento".

Es decir, que mientras a otros personajes desaparecen en cuestión de un segundo, al héroe encarnado por Tom Holland le da tiempo a percibirlo e incluso a despedirse... con varias frases. Que él sobreviva más tiempo, algo que también hacen -aunque no tanto- otros personajes como Nick Fury o Groot tiene poca explicación más allá de la evidente y más pragmática licencia narrativa para emocionar en el caso de Spider-Man y Groot, y preparar la llegada de Capitana Marvel en el del personaje encarnado por Samuel L. Jackson.

¿Qué ha sido de Valkiria y Korg?

Infinity War arranca tan solo unos minutos después de la escena postcréditos de Thor: Rangarok, cuando Thanos y su Orden Negra interceptan la nave en la que viajan Thor, Loki y el resto de supervivientes de Asgard. Además de los dos hijos de Odín, en esa nave viajan otros cuatro excepcionales guerreros: Heimdall, Hulk, Valkyria y Korg.

Al primero le vemos en el suelo, ya derrotado a manos de Thanos y sus esbirros. El segundo aparece de repente para intentar tomar al villano por sorpresa... lucha con él pero se demuestra que ya no está a la altura del poder del Titán Loco. Pero ni rastro de los otros dos que, al igual que Lady Sif (Jaime Alexander) están absolutamente perdidos en el MCU. Joe Russo apuntó que Valkyria sobrevivió al ataque de Thanos y que es posible que esté cuidando de los asgardianos a los que Thanos salvó la vida. Nada se sabe de Korg, así que podemos suponer que también sobrevivió al ataque... y luego se convirtió en polvo. O no.

¿Por qué Loki cree que puede matar a Thanos?

Siguendo a bordo de la nave asgardiana, hay algo que no cuadra con Loki. Si por algo se ha caracterizado el genial personaje interpretado por Tom Hiddleston ha sido por ser siempre el más astuto de todos. Y no es precisamente astucia lo que demuestra al pensar que puede engañar burdamente a Thanos con halagos y sorprenderle clavándole una daga en la garganta. Un plan demasiado pobre para el Dios del Engaño... ¿no? El arco redentor de Loki en el MCU merecía más por parte de su intelecto.

Thanos, un perdonavidas muy aleatorio

Este es el punto que enlaza con el primero. Si Thanos no disfruta matando, y solo persigue su objetivo cueste lo que cueste... ¿por qué mata a Loki mientras que, por ejemplo, deja que Mantis, Drax y Star Lord sobrevivan después de también acabar con él? ¿No sería más lógico que elimine a todos los que pueden poner en peligro su plan? Mantis es la clave en el plan que más cerca estuvo de despojarle de su Guantelete...

¿Por qué Bruja Escarlata ya no tiene acento?

En sus anteriores apariciones en el cine, Wanda Maximoff exhibía un acento de Europa del Este bastante marcado que reflejaba sus raíces sokovias. Pero en Infinity War, el personaje de Elizabeth Olsen ya no habla de este modo. Algo que no se explica en la película y que, a buen seguro, no habrán pasado por alto los Russo y su equipo, que habrán preferido asumir esta falla en la contiunidad del MCU y eliminar el acento... que a fin de cuentas ya no aportaba nada y es otro elemento más que puede arruinar una toma. "Fue una decisión consciente", dijeron los directores.

La incomprensible elección de Heimdall

Antes de morir a manos de la Orden Negra, el Guardián del Bifrost presta un último servicio: envía a Bruce Banner de vuelta a la Tierra para avisar a los Vengadores de la llegada de Thanos. La gran incoherencia aquí es... ¿por qué no elige a Thor? Teniendo en cuenta que el Dios del Trueno es, precisamente eso, uno dios y por tanto el Vengador más poderoso, parece que la decisión más coherente hubiera sido asegurar la vida del que además es su mejor amigo. De hecho, es él el que está a punto de matar a Thanos.

¿Por qué Strange no ataca a Thanos con todo?

Con el tremendo poder que le concede la Gema del Tiempo, el Doctor Strange se ha convertido rápidamente en uno de los personajes clave. Usando el Ojo de Agamotto logró vencer a Dormammu, el dios de una dimensión alternativa, pero en Infinity War solo emplea la Gema para mirar futuros potenciales en lugar de ganar tiempo, poner a Thanos a cámara lenta o alguna otra treta temporal para vencer al Titán.

También hay fans que echaron en falta que los portales que abre Strange, y en los que al principio del filme Cull Obsidian pierde un brazo, fueran más efectivos contra Thanos en Titán. ¿Por qué no abre un portal alrededor de su cabeza y lo cierra? A él también podría aplicarse lo que Thanos dice a Thor en el clímax del filme: "Deberías haber apuntado a la cabeza".