Disney incendia las redes al introducir por primera vez un personaje abiertamente gay

U.M. Disney ha comenzado a rodar su próxima superproducción, 'Jungle Cruise'. Esta película está basada en una de las atracciones de sus parques y cuenta con un reparto formado por Dwayne Johnson, Emily Blunt y los españoles Dani Rovira y Quim Gutiérrez.

Sin embargo, la novedad más relevante viene dada por la introducción de un personaje abiertamente gay en la historia. Además, la ficción está ambientada en los primeros años del siglo XX, cuando no estaba tan bien visto ser homosexual.

Hasta ahí sin problemas, pero la elección del cómico inglés Jack Whitehall para interpretar el papel en cuestión ha sembrado la polémica. La idea de que un heterosexual se meta en la piel de este personaje ha despertado muchas reacciones críticas.

Una de estas voces ha sido la del actor y modelo Omar Sharif. "¿En serio, Disney? ¿Tu primer gran personaje gay será interpretado por un hombre blanco y hetero que perpetúa los estereotipos? ¡Suspenso! Esto debería hundirse", ha comentado en Twitter.

A sus palabras se ha sumado el cómico James Barr, aunque apoyando también a Whitehall: "Muy emocionado por este gran momento para la familia LGBTQ y Jack Whitehall es genial. Pero cuando tantos actores gays amigos míos son rechazados para papeles de heteros porque hay 'cierto aire a gay', es frustrante que fichen a una persona que no es gay para un personaje gay".

Super excited about this huge moment for the LGBTQ+ family, and @jackwhitehall is amazing https://t.co/FwH4d7BZqZ BUT when so many gay actor friends of mine are turned down for straight roles because there's a "whiff of gay", it's frustrating to cast NonGay people in gay roles