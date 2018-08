Así sería Tom Cruise como Linterna Verde

EP / MADRID Después de la noticia de que Tom Cruise está a punto de ser el nuevo Linterna Verde, en la próxima cinta de DC 'Green Lantern Corps', los seguidores ya han comenzado a especular como sería su aspecto. Y como no podía ser de otra manera, un internauta ha elaborado una ilustración en la que el actor aparece ataviado con el traje verde del guardián galáctico.

El protagonista de 'Misión imposible: Fallout' es todo un icono del género de acción. No obstante, todavía le falta una muesca en su carrera y es la de dar vida a un superhéroe. Un cambio de guion es la distancia que debe subsanar Warner Bros. si quieren a Cruise en la piel de Hal Jordan, anteriormente interpretado por Ryan Reynolds, y del que ya hay una ilustración. A juzgar por su apariencia, el anillo de poder no le sienta nada mal.

We all know #topgun is a Hal Jordan origin story ?? @TomCruise #greenlantern pic.twitter.com/zXPeus5vW6