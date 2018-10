Ironía y humor en la felicitación de cumpleaños de Hugh Jackman a Ryan Reynolds

EP / Madrid Hugh Jackman y Ryan Reynolds tienen una relación de amor/odio en la vida real como la que tienen sus personajes en el Universo X-Men. Las bromas y troleos entre ambos actores son algo normal. Y siendo el cumpleaños de Reynolds, la ocasión merecía algo especial.

Reynolds cumple 42 años, y para celebrarlo su buen amigo Jackman publicó en Twitter una foto en el set de rodaje de Deadpool 2 en la que ambos aparecen enlazados en un simpático abrazo. "Porque me dijeron que yo soy el hombre más hermoso y tú no... te dejaré abrazarme. Solo esta vez. En tu cumpleaños", escribió el actor australiano en el pie de foto.

Because I'm told that I AM THE NICEST GUY and you're NOT. @VancityReynolds ... I will let you hug me. Just this once. On your birthday. pic.twitter.com/OoW3ZJiN2N