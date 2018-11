Will Smith revela la dura relación que ha vivido con su hijo mayor

V.S.M. Will Smith tiene acostumbrado al público a verle derrochando simpatía y optimismo. El exitoso actor presume siempre que puede de su archiconocida familia. Su mujer Jada Pinkett Smith, con la que se casó en 1997, y sus hijos Jaden y Willow forman un clan de lo más mediático. No obstante, Will Smith tiene otro hijo, fruto de su anterior matrimonio con Sheree Zampino. Fruto de esta relación nació Trey, que hoy tiene 26 años.

Las apariciones públicas de Will Smith y su hijo Trey son prácticamente nulas. La mayoría del público desconoce la existencia del primogénito del actor y ahora, él mismo, ha querido sacar a la luz la difícil relación que han vivido ambos. La separación de Smith y Zampino es la raíz de esas dificultades que, a día de hoy, parecen ser cosa del pasado.

El propio Will Smith ha utilizado su perfil de Instagram para dar a conocer el momento que está viviendo Trey, con el que intenta recuperar el tiempo perdido. Fruto de este acercamiento, es el encuentro que ambos protagonizaron en el circuito de Abu Dabi.

A día de hoy, además, tanto Will Smith como su actual esposa pueden presumir de gozar de una excelente relación con Sheree Zampino, tal y como muestran sus perfiles en las redes sociales.