El tráiler de 'Vengadores 4' no incluirá personajes muertos de 'Infinity War'

EP / Madrid El esperado tráiler de 'Vengadores 4' llegará dentro de poco tiempo y, tras la larga espera, cada vez van saliendo a la luz más detalles. Todo apunta a que el adelanto no revelará el título del filme, además de no incluir imágenes de los personajes que murieron en 'Infinity War'.

Después de ser reducidos a polvo por Thanos, varios personajes dejaron en vilo a los seguidores, que por el momento tendrán que esperar para conocer su destino. Así lo reveló a través de Twitter Jeremy Conrad, creador de la publicación especializada MCU Cosmic.

Dusted characters won't be in the A4 marketing. https://t.co/JMPSmAkEqv

En cuanto al título, los fans han barajado desde '' hasta '', con '' situándose como el más mencionado. Algunos seguidores incluso buscaron el título oculto en una críptica foto publicada por los directores

Steven Weintraub, editor jefe de Collider, tuiteó que había escuchado rumores de que el primer tráiler no acabaría con las especulaciones sobre el título. "Quiero ser claro, no estoy al 100% en esto", recalcó.

Already breaking my rule from two days ago.

Hearing the first #Avengers4 trailer will not reveal the title.

Want to be clear I am not 100% on this. Which is why it is a tweet and not a story on @Collider

We should know if my source was right or wrong soon... pic.twitter.com/p91guVzJZm